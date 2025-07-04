В Зеленодольске пройдет праздник Ивана Купалы

В эту субботу, 5 июля, в Зеленодольске состоится республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала». Гостей приглашают к 3 часам дня.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по социальным вопросам Динар Нигматуллин.

- Четвертый год наш район проводит этот праздник, - сказал Динар Азатович. - В этом году он пройдет в парке «Березовая роща», это одна из самых удачных площадок. Она хороша тем, что здесь большое пространство, которое можно поделить на множество зон. На празднике будет, к примеру, зона для ремесленников, гастроулица, развлекательные площадки для взрослых и детей. Планируется, что приедет ВИА «Песняры». Ожидаются также выступления фольклорных коллективов Татарстана, ансамбля «Вязанка» из Белоруссии, фолк-группы Pole из Санкт-Петербурга. В прошлом году праздник посетило более 30 тысяч гостей, в этом году мы ожидаем порядка 40 тысяч.

Кроме того, в этот день проведут торжественную церемонию бракосочетания.

Начальник управления культуры Зеленодольского муниципального района РТ Юлия Новикова отметила, что в этом году гостей ждет новая локация - «Сенной городок». К примеру, в этом необычном городке можно будет увидеть лабиринт и горку из сена.

- В этом году участвует более 50 ремесленников, запланировано около 30 мастер-классов, - продолжила Новикова. - На озере, которое уже называют Купальским, гостей ждет отдельная программа. Любой желающий может там спустить венок - поучаствовать в традиционном ритуале Ивана Купалы. Еще на празднике каждый может попытать удачу в лотерее и выиграть достойный приз. В 4 часа дня состоится основное открытие, однако мы приглашаем всех на час раньше - именно тогда начинаются все активности. Можно будет облачиться в славянские атрибуты, среди которых венки, ленты, костюмы. Венок можно сплести и самому.

Завершится праздник огненным шоу и этнодискотекой.



Кстати

Организаторами мероприятия выступают Зеленодольский муниципальный район РТ совместно с Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Министерства культуры РТ.