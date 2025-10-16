В Зеленодольске задержан 16-летний водитель питбайка без прав

В Зеленодольске сотрудники ГИБДД задержали несовершеннолетнего водителя, управлявшего питбайком без соответствующего права. Инцидент произошел 15 октября на улице Комарова.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, за рулем транспортного средства находился 16-летний подросток. В отношении молодого человека составлен административный протокол о нарушении ПДД.

По информации ведомства, материалы дела направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для дальнейшего рассмотрения. Питбайк был помещен на специализированную штрафстоянку.