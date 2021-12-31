Подводим итоги уходящего года: почему нужно хвалить себя?

За что можно себя похвалить и где граница между любовью к себе и эгоизмом?

Об этом наш корреспондент побеседовал​ с кандидатом психологических наук, доцентом, директором по развитию проектов JIVE Group Инной Городецкой.

- Почему мы умеем себя ругать, отчитывать, а вот говорить о любви к себе не принято?

​- Причин несколько. Традиционно в обществе не одобряли разговоров о любви к себе. В культуре, религии, бытовом сознании традиционно считалось, что хороший человек – это тот, кто любит других больше, чем самого себя, готов жертвовать собой ради чего-то или кого-то: идеи, родины, близких. Любовь к себе часто путают с эгоизмом и гордыней. Человеком, который не любит себя, проще управлять даже на элементарном уровне. Посмотрите, сколько ответственных и дисциплинированных людей горит на работе явно в ущерб своему здоровью, возможности провести время с любимыми, даже если они сами понимают несоответствие затрачиваемых усилий, например, уровню зарплаты.

С другой стороны, сегодня стало модно говорить о любви к себе, и зачастую маятник отклоняется в другую сторону. О любви к себе говорится с вызовом, человек перестает учитывать интересы других, а любую просьбу или замечание в свой адрес воспринимает как нарушение личных границ. Это другая сторона той же проблемы: мы не всегда понимаем, что значит любить себя. Так же, кстати, как не все понимают, что такое любить других, и путают любовь с зависимостью, гиперопекой, жертвенностью, контролем и т. д.

- Надо ли хвалить себя?

- Если вы делаете или хотя бы думаете что-то хорошее, значит, вам есть за что себя похвалить. Если есть за что, почему бы не сделать этого?

- Как можно воспитать уважение к другим, прощение и принятие поступков, которые не всегда могут быть понятны обществу?

- Единственный деятельный способ воспитания – это поступать так, как мы хотим, чтобы поступали другие. Эту мысль человечество развивает со времен Конфуция и Канта. Все начинается с уважения. Как практикующий психолог я постоянно вижу отсутствие уважения в отношениях, даже внешне благополучных. Например, родители, вроде бы любя своего ребенка, балуя, покупая дорогие игрушки, сладости, гаджеты, совершенно не видят в нем личность, не уважают его мнения и, в конце концов, его права на ошибку.

Уважение к другому начинается с самоуважения и самопонимания. Для начала можно научиться осознавать свои желания, ответить самому себе на вопрос: «А чего я хочу на самом деле?» В моей практике было много случаев, когда люди в ответ на предложение жить так, как хочется, с ужасом отвечали: «Если все начнут жить так, как им хочется, то мир погрязнет в пороке». То есть, если задуматься, это означает, что в глубине души человек уверен: и он сам, и окружающие – это ужасные порочные люди, которые, дай им волю, тут же начнут творить преступления и непотребства. О какой любви и доверии тут можно говорить?! Ответ очевиден: в несвободном и затравленном человеке пороков не меньше, в несвободном обществе не меньше агрессии. Может, имеет смысл попробовать начать доверять хотя бы самому себе?

- Подскажите, как подкреплять себя позитивно.

- Есть много приемов, направленных на позитивное общение с собой. Например, я предлагаю представить себя ребенком и вспомнить, что это был за мальчик (девочка), о чем он тогда мечтал, чего боялся, что думал… Никто не знает этого малыша лучше, чем мы сами. А ведь этот ребенок так и живет в нашей душе, продолжает мечтать, радоваться и бояться. Вот с любви к этому малышу и начинается любовь к себе, его можно подбадривать, ему можно помочь, успокоить его страхи. Такой прием помогает проработать то, что сегодня принято называть детскими травмами. Можно винить в своих неудачах родителей, школу, систему, а можно решить, что делать для того, чтобы жизнь стала гармоничнее.

Конечно, ограничения в пандемию никого не радуют. Однако любовь к себе не связана напрямую ни с развлекательными учреждениями, ни с торговыми центрами. Это прежде всего возможность найти ресурсы, которые помогут максимально адаптироваться к ситуации и сделать свою жизнь и жизнь близких интересной, многомерной и осмысленной. Это забота о своем физическом состоянии: режиме сна, полноценном питании, физической культуре, приятных подарках собственному телу – начиная с теплой ванны и ароматерапии и заканчивая массажем. К ресурсам также относятся творчество, общение с близкими, положительные эмоции. Кто-то черпает силы в молитве, кто-то в медитации, кто-то в просмотре любимого фильма или прослушивании музыки.

- Распространенное ныне явление – родственники заболевших ковидом боятся посещать больных во избежание заражения. Это любовь к себе или элементарная защита здоровья?

- Ковид – это не просто вирус. Сегодня это основа новой нормальности, новых отношений и проявлений чувств. Люди боятся навещать заболевших родных, боятся прийти на похороны или в гости. Эти страхи понятны и связаны с самым главным инстинктом – выживания.​ Если вы боитесь навещать заболевшего, но хотите помочь ему и поддержать, у вас есть масса способов это сделать: заказать доставку еды и лекарств, проконтролировать получение медицинской помощи и т. д.​ ​

Как психолог наблюдаю, что очень уязвимы сегодня представители старшего поколения. Каждый из нас может оказать им посильную поддержку: чаще звонить пожилым родственникам, помогать тем, кто нуждается в помощи, заботиться о качестве информации, не распускать слухи, не пугать и без того напуганных близких и сохранять самообладание.

- Давайте поговорим о воспитании в детях любви к себе. С чего оно начинается?

- Вообще, воспитание детей начинается с воспитания себя. Если вы любите себя, умеете получать удовольствие от жизни, если вашей любви хватает и на себя, и на близких, то у ваших детей будет достойная ролевая модель. Если же нет – никакие книги, мудрые советы и приемы не сработают. Конечно, на ребенка оказывает влияние не только семья, но и школа, и окружение. Но начинать нужно с себя. Человек, не умеющий любить, не может научить любви. Это в полной мере относится и к любви к себе.

- А как научиться быть счастливым?

- Писатель Лев Толстой дал отличный рецепт: «У самого злого человека расцветает лицо, когда ему говорят, что его любят. Стало быть, в этом счастье...» Можно начать хотя бы со слов любви, обращенных к самому себе. Быть счастливым – это выбор, а выбор зависит от нас самих.

Счастье – это не значит одинаково благостное выражение лица в любых обстоятельствах. Это не мир сладких иллюзий и надсадного позитива. Счастливый человек – это живой человек. Он умеет и радоваться, и печалиться, и смеяться, и плакать, он не вытесняет негативные эмоции, но он понимает, что каждый момент его жизни имеет смысл.

- Часто говорят, что человек не должен сравнивать себя с другими, чтобы быть счастливым. А родители иногда в воспитательных целях сравнивают, например, своего сына и сына маминой подруги…

- Сравнение – одна из операций нашего мышления. Научившись сравнивать, мы продолжаем это делать, в том числе и в общении с другими людьми. Но сравнением можно и нужно пользоваться умело, чтобы у ребенка не создавалось ощущение того, что он всегда хуже легендарного и ставшего уже мемом «сына маминой подруги». Это вызовет подавленность и обиду. Более того, ко мне на консультацию часто приходят и сами подросшие сыновья и дочери «маминых подруг», которые тоже устали от того, что им вечно приходилось соответствовать статусу идеального ребенка, и вместо ответственности у них формировался невроз. Лучше сравнивать поведение ребенка с его же действиями в другой ситуации. Часто ребенок умеет проявлять волю и ответственность в чем-то одном, но пока не научился делать это в других условиях. Важно уметь замечать положительное поведение самого ребенка и именно его ставить в пример.

А завершить нашу беседу хочу притчей:

Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни. Вдруг заметил он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей.

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? – спросил мудрец.

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков, – ответил человек. – Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми.

- А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? – спросил мудрец.

- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! – ответил несчастный человек.

- Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! – сказал мудрец. – Научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков.