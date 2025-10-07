Ведущие индийские СМИ примут участие в форуме «TIME: Россия – Индия» в Казани

Казань станет площадкой для первого делового форума «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», в котором примут участие руководители ключевых медиакомпаний Индии. Среди подтвержденных участников - представители таких изданий, как Times of India, Asian News International, Press Trust of India и Indian Express.

В программе мероприятия, запланированного на 8 октября, значится панельная дискуссия «Россия – Индия: основы стратегического партнерства в медиасреде». Участники форума обсудят роль медиапространства БРИКС в условиях глобальных изменений, вопросы медиадипломатии и профессиональные стандарты в работе СМИ.

Отдельное внимание будет уделено культурному многообразию стран БРИКС и перспективам международного информационного обмена. Российские медиа, включая RT, TV BRICS, ТАСС и «Интерфакс», поделятся опытом сотрудничества с индийскими партнерами.