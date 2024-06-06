Видеомост «КВ» Египет - Бхарат: Мы живем на разных концах Евразии, но поэзия и музыка объединяют нас

Сегодня в России отмечается 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. А что знают о Пушкине в Индии и Египте? Именно с этого вопроса начался видеомост, связавший редакцию «Казанских ведомостей» с известным писателем, журналистом из Египта, переводчиком, президентом Ассоциации журналистов Евразии Ашрафом Абул-Язидом и писателем, поэтом, издателем из Бхарата (Индия) Ноэлем Лоренцем.



Шамиль Фаттахов, Ольга Левадная, Венера Якупова и Александр Воронин стали участниками видеомоста, связавшего Татарстан, Индию и Египет

Напомним, в апреле в редакции «Казанских ведомостей» состоялся видеомост с Ашрафом Абул-Язидом. Организатор фестиваля «Рукопожатие республик» - поэт, лауреат литературных премий, художественный руководитель казанского поэтического театра «Диалог» Ольга Левадная, предложила организовать и провести серию видеомостов редакции «КВ» с молодыми талантливыми поэтами, музыкантами из стран Евразии. Господин Ашраф поддержал эту идею. И на минувшей неделе состоялся второй видеомост необычного проекта, приуроченного к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани осенью.

Во время видеомоста Ольга Левадная, драматург, председатель Казанского представительства Союза российских писателей, заместитель главного редактора журнала «Аргамак. Татарстан» Александр Воронин, журналист, режиссер кино и телевидения, переводчик Шамиль Фаттахов и президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, член Союза российских писателей, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова пообщались с Ашрафом Абул-Язидом и Ноэлем Лоренцем.

Александр Воронин: - В России масштабно отмечают 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А в Бхарате Пушкина знают?

Ноэль Лоренц: - Да, Пушкина в нашей стране знают. В 2004 году на Международной книжной ярмарке в Калькутте я купил двухтомник произведений Пушкина на английском языке с красивыми иллюстрациями. Первый том - это поэзия, второй том - проза. Часто открываю эти книги, чтобы снова и снова перечитать стихи великого поэта.



Представляем гостей



Ашраф Абул-Язид (Египет) - журналист, писатель, неоднократно бывавший в Татарстане. На Центральном кувейтском телевидении вышел цикл его передач о нашей республике, в том числе и о первом Президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве. Ашраф Абул-Язид перевел на арабский язык сказки Тукая «Шурале» и «Коза и Овца», издал их на свои деньги и разослал детям арабского мира. Каждая книга вышла тиражом 127 тысяч экземпляров. В 2011 году, объявленном в Татарстане Годом Габдуллы Тукая, писатель признан правительством Татарстана благотворителем года.



Ноэль Лоренц (Бхарат-Индия) родился в январе 1985 года в Калькутте (Индия). По образованию оптометрист (врач первичной медико-санитарной помощи людям с проблемами со зрением), орнитолог, специалист по современной прикладной психологии и юриспруденции. Профессиональный литератор, автор 35 книг. Лауреат многих престижных международных премий и почетных наград. Занимается издательской деятельностью - основал Дом фантастики, издал более 200 книг. Любит японскую поэзию - издал пять поэтических сборников хайку, два сборника танка и сборник стихов сенрю. Издал три книги Ольги Левадной на татарском, русском и английском языках и двухтомник на русском языке. Мечта Ноэля Лоренца - увидеть свои произведения в переводе на русский язык.

И Ноэль на английском языке прочел наизусть стихотворение Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца»:

...Фонтан любви,

фонтан живой!

Принес я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слезы...

На английском языке эти строки звучат тоже красиво.

А еще Ноэль Лоренц прочитал свое стихотворение, написанное в жанре японской поэзии хайку. В переводе на русский язык хайку индийского поэта звучит так:

Вечерний сон.

Охлаждающий полет ветерка.

Лучшее время дня.

Венера Якупова: - Этот год объявлен в России Годом семьи. Насколько важны для жителей Бхарата и Египта семья, традиционные семейные ценности?

Ноэль Лоренц: - В Бхарате семейные ценности особо почитаемы. Мы бережно передаем семейные традиции из поколения в поколение. Одно из главных наших правил - уважение к старшим. Мой дед был учителем английского языка в государственной школе в Калькутте и писателем. Это стало для меня примером и вдохновением на всю жизнь. Я начал переводить книги моего деда и потом сам стал писать стихи, прозу.

Ашраф Абул-Язид: - Семья - это огромная ценность для человека. Я считаю, очень важно объединить всех членов семьи всех поколений - от пожилых до самых маленьких детей - в одно единое целое, чтобы все почувствовали себя одной семьей. В нашей семье есть традиция - мы собираемся на семейные ужины, обеды. Конечно, все люди занятые, но надо стараться чаще встречаться, проводить время вместе, чтобы дети общались с бабушками, дедушками, чтобы они были знакомы и дружили со всеми представителями своего рода. Особенно важны такие встречи для родственников, которые живут далеко друг от друга.

Венера Якупова: - Как вы считаете, влияет ли поэзия на современное общество?

Ноэль Лоренц: - Я считаю, что благодаря поэзии человек начинает ощущать мир более ярко, многогранно. В сложных жизненных ситуациях поэзия помогает найти двери, которые открывают перед человеком новые возможности и силы, чтобы преодолеть все трудности. Поэзия объединяет людей разных стран, разных континентов. Фестиваль «Рукопожатие республик» и наш видеомост - наглядное тому подтверждение. Я уверен, что это грандиозное начало для более крупных программ в будущем. Рад быть частью этого международного проекта и представлять в нем свою страну.

Ашраф Абул-Язид: - Мне очень понравилась идея моей замечательной подруги Ольги связать видеомостом поэтов, музыкантов из разных стран. Мы живем на разных концах Евразии, но есть то, что нас всех объединяет, - это поэзия и музыка. Я уже говорил и еще раз повторю: творческие встречи, обмен книгами, совместные культурные, просветительские проекты, фестивали должны быть постоянными. К счастью, современные технологии дают возможность проводить такие мероприятия регулярно.

Ольга Левадная: - В этом году фестиваль «Рукопожатие республик» прошел в Республике Марий Эл. Благодаря Ашрафу фестиваль вышел на международный уровень. В следующем году «Рукопожатие республик» примет Республика Башкортостан. Приглашаем вас!

Ноэль Лоренц, Ашраф Абул-Язид: - Спасибо! С удовольствием примем участие в этом красивом и очень важном проекте!

Завершился видеомост легендарной песней Луи Армстронга What a Wonderful World! («Как прекрасен мир!») - любимой песней Ноэля Лоренца.

Кстати

В 1988 году в столице Индии Дели был установлен памятник Александру Пушкину. Он расположен рядом с Русским центром науки и культуры (РЦНК). 1988 год в Индии был объявлен Годом СССР, а в СССР - Годом Индии. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев во время своего визита в Дели подарил индийскому народу памятник великому русскому поэту, созданный скульптором Михаилом Аникушиным - автором памятника Пушкину в Санкт-Петербурге, на площади Искусств.