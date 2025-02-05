Власти Татарстана заявляют об отсутствии резкой утечки «мозгов» из республики

Власти Татарстана не наблюдают значительного оттока ученых и специалистов из республики. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабинете Министров республики. По ее словам, статистические данные свидетельствуют о стабильности в научной и образовательной сферах региона.

«За последние пять лет численность профессорско-преподавательского состава, а также удельный вес студентов, включая тех, кто имеет ученую степень, остаются на прежнем уровне. Объективные показатели подтверждают, что ситуация стабильна», — отметила Фазлеева.

Она привела конкретные цифры: в государственных вузах Татарстана численность профессорско-преподавательского состава в 2023 году составила 6,3 тысячи человек, что на 100 человек больше, чем в предыдущем году. Также вице-премьер обратила внимание на рост числа аспирантов: если в 2022 году их было 760 человек в возрасте 27–29 лет, то в 2023 году — уже 854.

Фазлеева подчеркнула, что 84–86% ученых, защитивших диссертации, остаются работать в республике. «Казанская научная школа известна во всем мире. К нам приезжают специалисты, в том числе из дружественных стран, и число защищенных диссертаций не уменьшается, а в некоторых случаях даже растет», — добавила она.

Ранее, в ноябре 2024 года, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук также заявил, что утечка мозгов из России прекратилась. По его словам, страна, напротив, привлекает ученых из-за рубежа благодаря своим достижениям в области меганауки.

Напомним, что в марте 2022 года Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, сообщила о массовом отъезде IT-специалистов из России в конце февраля — начале марта того же года. Однако уже в мае 2022 года глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что около 80% россиян, покинувших страну после начала спецоперации на Украине, вернулись, причем значительную часть этой группы составили айтишники.