Вложения в самый молодой город России полностью окупились

Мэр города Дмитрий Вандюков сначала кратко пересказал историю создания Иннополиса, а затем поведал о текущих задачах по его развитию.

Строительство Иннополиса началось в июне 2012 года. За образец были взяты лучшие на тот момент градостроительные практики - мастер-план города разработал главный планировщик Сингапура. И через три года, 9 июня 2015 года, город официально начал свое существование - заселялись жилые дома, были открыты школа, университет и первый технопарк. Именно эта дата считается днем рождения Иннополиса. Хотя торжественные мероприятия, приуроченные к первому юбилею, запланированы на 11 июня.

В чем смысл создания Иннополиса? Здесь тестируются отечественные инновационные решения, и признанные успешными затем можно тиражировать на всю страну.

Сюда с удовольствием приезжают айтишники (и не только) со всей страны, даже из Москвы. В Иннополисе очень комфортная городская среда. Здесь нет присущей российской столице суеты, автомобильных пробок, рабочее место близко, вокруг красоты природы, а встретить на улицах беспилотные автомобили и роботов-доставщиков - обычное дело. Недаром Иннополис занимает первое место в стране, пока среди малых городов, по качеству жизни.

На сегодня в городе проживают более 7800 человек, большинство из которых переехали сюда из других регионов. А рабочих мест здесь свыше 10 тыс. Средний возраст жителей Иннополиса составляет 31 год. С момента основания зарегистрирован 441 брак, родились 525 детей.

Дмитрий Вандюков сообщил, что город, конечно, будет расширяться. Сейчас самая актуальная проблема - нехватка жилья. Сотни семей стоят в очереди. Согласно мастер-плану до 2050 года будет построено еще 2 млн квадратных метров жилья, 10 школ и 23 детских сада, среди задач - создание 47 тыс. новых рабочих мест. Подсчитано, что для этого потребуется около 474 млрд рублей. Часть выделит государство, но 75% суммы в развитие Иннополиса должны вложить частные инвесторы.

Впрочем, город давно перешел на самоокупаемость. Как сообщил курирующий развитие Иннополиса вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, за 10 лет объем вложений составил 31 млрд рублей. А резиденты, здесь работающие, выплатили в бюджеты всех уровней 32,4 млрд рублей. Только в особой экономической зоне «Иннополис» работают более 340 компаний, в основном высокотехнологичных. Сферы самые разные: финтех, создание умных городов, медицинские технологии, логистика и т. д. Общие инвестиции достигли 214 млрд рублей, а выручка резидентов превысила 64 млрд рублей.

Коммунальная инфраструктура здесь, кстати, полностью своя: и насосная станция, и котельная, и электроподстанция - от района город никак не зависит. Причем Дмитрий Вандюков назвал вполне возможным снижение коммунальных платежей. Например, в новом квартале «Ю» в ближайшее время планируют заселять дома, которые имеют высокий класс энергоэффективности, в каждой квартире можно настраивать температуру индивидуально. Та же картина и с электричеством. А ведь суммы за отопление и свет всегда занимают большую долю в квитанции на оплату ЖКУ.

Чтобы составить представление, что разрабатывается в Иннополисе, журналисты познакомились с одним из стартапов, который базируется в технопарке имени Попова. Как рассказал директор компании-разработчика Иван Проскура, они создают (сейчас уже проводится тестирование) локальную навигационную систему, которая функционирует без помощи спутников. Она полностью контролируется пользователем, и ее нельзя отключить извне.

Таким образом достигается технологический суверенитет. С помощью этой системы можно закрыть небо от дронов, которые летят не выше определенной высоты. Этот стартап стал единственным российским проектом на международной выставке Inotex 2025 в Тегеране, собравшей более 500 участников. По итогам выставки начались переговоры о сотрудничестве между Россией и Ираном, включая замену GPS на LPS модуль для дронов. Первые испытания планируются в Тегеране этой осенью.

Университет Иннополис входит в топ-5 российских вузов. Но это не просто вуз, а еще и центр научных исследований, в основном в области ИТ-технологий. Здесь учатся около 1500 студентов. Наиболее востребованные сейчас направления - робототехника и развитие искусственного интеллекта. Достаточно сказать, что в прошлом учебном году на одного студента (еще даже не закончившего обучение по данным направлениям) приходилось по пять предложений от работодателей. Проблема в том, что некоторые работодатели находятся за рубежом, а нам надо удержать ценные кадры в стране.

Университет сотрудничает с 400 компаниями и открывает новые лаборатории для подготовки специалистов в области информационной безопасности и ИИ. В Иннополисе работают 135 ученых из 17 стран. С 1 сентября при университете откроется еще и колледж. Ведь потребность в ИТ-специалистах огромная.