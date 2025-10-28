Водитель предстанет перед судом за гибель пассажирки в ДТП на трассе М-7 под Казанью

Город
28 октября 2025  14:55
Автор:
Владислав Косолапкин

В Лаишевский районный суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Казани, сообщает пресс-служба ведомства. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека.
По данным следствия, авария произошла 24 апреля 2025 года на 792-м километре трассы М-7 «Волга». Мужчина за рулем автомобиля INFINITY не справился с управлением в дождь, на мокрой дороге. Он не учел погодные условия, выбрал неподходящую скорость, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Volkswagen Polo.
В результате столкновения пассажирка автомобиля Volkswagen скончалась на месте от полученных травм. Водителю иномарки был причинен вред здоровью средней тяжести.
Теперь обвиняемому грозит суд за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
 

