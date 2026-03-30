Военные провели взрывные работы на реке Тойма в РТ для предотвращения паводка

30 марта 2026  09:52

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа разрушили 27 тыс. кв. метров ледового покрова на затороопасных участках рек в четырех регионах страны. В Татарстане взрывы провели на реке Тойма, сообщает ТАСС.

Работы также прошли в Башкортостане (реки Инзер, Ай и Юрюзань), Алтайском крае (Бия) и Ульяновской области (Сызранка). За две недели военнослужащие подготовили более 900 зарядов общим весом около тонны в тротиловом эквиваленте. Взрывные мероприятия затронули семь муниципальных образований, где проживают свыше 100 тыс. человек.

Операция проводилась по решению командования ЦВО совместно с подразделениями МЧС и МВД, которые обеспечивали оповещение жителей, оцепление опасных зон и страховку саперов, работавших на льду.

В Татарстане утвердили порядок компенсации аренды жилья для педагогов
Военные провели взрывные работы на реке Тойма в РТ для предотвращения паводка
В Казани стартовала Всероссийская неделя детской книги
В аэропортах Казани и Бугульмы отменили временные ограничения
УНИКС в четвёртый раз за сезон обыграл «Локомотив-Кубань»
«Ак Барс» одолел «Трактор» во втором овертайме, счет в серии - 3:1
УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубанью» 29 марта в казанском «Баскет-Холле»
Электронные удостоверения облегчают жизнь пенсионерам