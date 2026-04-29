Волонтеры помогают татарстанцам голосовать за объекты благоустройства

В республике продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в приоритетном порядке. Как рассказала на брифинге директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова, практика всенародного выбора парков и скверов зародилась в Татарстане в 2017 году, а затем была масштабирована на всю страну. С каждым годом интерес жителей растет: если в 2021-м проголосовали 170 тысяч человек, то в прошлом году - уже более 416 тысяч.

В этом году на голосование вынесено 178 объектов в 45 муниципальных образованиях. На улицах работают волонтеры в голубой экипировке, которые помогают гражданам отдать свой голос двумя способами. Первый - через QR-код на смартфоне волонтера: житель сканирует его, авторизуется на портале госуслуг и выбирает территорию. Второй - через устройство добровольца: житель называет номер телефона, получает СМС с кодом, диктует его волонтеру вместе с ФИО, после чего голос фиксируется.

Один человек может проголосовать только за один объект, изменить выбор или проголосовать повторно нельзя. Полученный СМС-код используется исключительно для подтверждения личности и не открывает доступа к другим данным на «Госуслугах».