Восемь вузов Татарстана вошли в рейтинги Минтруда по трудоустройству выпускников

Национальные рейтинги Минтруда России, опубликованные на портале «Работа России», основаны на данных о трудоустройстве и зарплатах выпускников 2023 года. Среди лидеров — восемь татарстанских университетов.

Казанский федеральный университет занял второе место по трудоустройству выпускников магистратуры и ординатуры в области наук о здоровье, а также вошел в топ-5 по теологии, изобразительному искусству, информатике, приборостроению и фундаментальной медицине.

Университет Иннополис стал вторым в области информатики и вычислительной техники (бакалавриат и специалитет) и третьим в магистратуре по этому же направлению.

КНИТУ-КАИ занял третье место в сферах аэронавигации, ракетно-космической и кораблестроительной техники, а также четвертое в магистратуре по этим направлениям.

Казанский технологический университет вошел в четверку лучших по техносферной безопасности, а Нижнекамский химико-технологический институт занял третье место в области промышленной экологии и биотехнологий.

Казанский энергетический университет стал первым по трудоустройству магистров в сфере физико-технических наук. Набережночелнинский филиал «ТИСБИ» возглавил рейтинг по физической культуре и спорту (среди вузов с малой численностью выпускников).

Аграрный университет занял третье место в области сельского хозяйства, а Казанская академия ветеринарной медицины — второе в ветеринарии и зоотехнии. Содействие трудоустройству выпускников соответствует задачам нацпроекта «Кадры».