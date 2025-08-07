Воспитанник «Рубина» перешёл в «Торпедо» свободным агентом

Спорт
7 августа 2025  14:44
Автор:
Игорь Вагнер

Воспитанник «Рубина» Данил Степанов присоединился к московскому «Торпедо» в статусе свободного агента, контракт с игроком рассчитан на два сезона. С августа 2023 года фланговый защитник выступал за «Химки» и покинул клуб после расформирования. В активе игрока 84 матча в РПЛ, два гола и пять результативных передач. В Первой лиге Степанов выступал на протяжении двух сезонов – за тульский «Арсенал» и «Химки». Защитник провёл 45 встреч, забил два гола и четырежды ассистировал партнёрам.

Воспитанник «Рубина» покинул казанский клуб в январе 2022 года, его трансфер обошёлся «Арсеналу» в 400 тысяч евро. Позднее туляки продали защитника в «Химки» за 100 тысяч. Актуальная рыночная стоимость Степанова оценивается в 600 тысяч евро.

