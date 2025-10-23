Врач из Татарстана удостоен высокой государственной награды

Сердечно-сосудистый хирург Межрегионального клинико-диагностического центра Вадим Горбунов был награжден орденом Пирогова, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Церемония награждения прошла с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Орден Пирогова — высокая государственная награда, которая вручается медицинским работникам за самоотверженность и мужество при оказании помощи в экстремальных условиях. В настоящее время Вадим Горбунов выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции, спасая жизни российских военнослужащих.

Это признание не только личного героизма врача, но и вклад всего медицинского сообщества Татарстана в общее дело. Поздравляем Вадима Горбунова с заслуженной наградой и желаем крепкого здоровья и возвращения домой!