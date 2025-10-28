Врачи РКБ прооперировали пациента с критическим нарушением кровоснабжения кишечника

28 октября 2025  11:03

В Республиканской клинической больнице Татарстана успешно прооперирован 44-летний пациент с тотальной закупоркой верхней брыжеечной артерии. Мужчина поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии — за несколько месяцев болезни он потерял 30 килограммов веса и мог питаться только жидкой пищей.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, проблемы у пациента начались около года назад с постоянных болей в животе и нарушения пищеварения. Несмотря на ранее перенесенное онкологическое заболевание и своевременно начатое обследование, его состояние progressively ухудшалось. После неудачной аппендэктомии мужчина был вынужден перейти на жидкое питание и практически полностью отказаться от физической активности.

Комплексное обследование в РКБ выявило критическое нарушение кровоснабжения кишечника, вызванное атеросклеротическим поражением верхней брыжеечной артерии. Стандартная процедура стентирования оказалась невозможной из-за полной окклюзии сосуда.

«Кишечник пациента функционировал исключительно за счет коллатералей — обходных путей кровоснабжения, которые сформировались за месяцы болезни», — пояснили в клинике.

Заведующий отделением Рифкат Нуретдинов и сосудистый хирург Михаил Андреев выполнили уникальную операцию по протезированию артерии, подшив полимерный протез от аорты к верхней брыжеечной артерии. Это позволило полностью восстановить кровоток в пораженном участке.

Уже на вторые сутки после операции пациент начал принимать обычную пищу. В настоящее время мужчина продолжает восстановление под наблюдением врачей и постепенно набирает потерянный вес.

