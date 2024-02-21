Все социальные обязательства будут выполнены при любых условиях

На площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева в рамках очередного заседания экспертного клуба «Волга», которое прошло 16 февраля, спикеры рассказали о социальных обязательствах нашего государства. Практически все они сошлись во мнении, что социальная политика относится к безусловным приоритетам нашей государственной политики.

Уже в самом начале мероприятия депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов твердо пообещал, что абсолютно все социальные обязательства, заявленные российским государством, будут выполнены при любых условиях. «Даже если завтра солнце не взойдет», - для большей образности добавил депутат. Более того, все обязательства индексируются.

Он отметил тот огромный путь, который прошла страна в этой сфере. Фаррахов вспомнил, как в 1995 году окончил медицинский вуз с красным дипломом и устроился работать в РКБ. Ему врезалась в память картина, как рядом с больницей стоял грузовик с резиной - администрации ее нужно было реализовывать. Лечебному учреждению тогда приходилось заниматься такими не свойственными медицине вещами, только чтобы платить зарплату своим сотрудникам. А врачи в те смутные времена могли ждать ее месяцами. Сейчас же ситуация поменялась более чем кардинально.

Коллега Фаррахова - глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, тоже напомнил о болезненном пути, который государство проходило с начала нулевых годов: «Когда Владимир Владимирович Путин стал Президентом, этот вопрос сильно дискутировался: а как начать фактически с чистого листа, чтобы люди верили в то, что мы делаем?» По мнению депутата, тогда стояла задача привести в баланс доходы и расходы, поскольку экономическая ситуация была намного сложней. Однако благодаря накопленной «подушке безопасности» (так эксперт назвал Фонд национального благосостояния) государство получило возможность наращивать социальные обязательства. Более того, граждане за прошедшие годы уже привыкли к действующим льготам и преференциям, воспринимают их как должное.

Конкретных примеров тому множество. Это и освобождение от налога на землю и имущество для пенсионеров, и выплаты для инвалидов, пособия на детей, льготы в виде бесплатного проезда, лекарств, компенсации затрат на «коммуналку»... В нашей стране один из самых длительных оплачиваемых отпусков в мире - 28 календарных дней (для некоторых категорий даже более того).

Кроме того, с января 2006 года в России началась реализация четырех национальных проектов: «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)», которые сконцентрировались на болевых точках страны.

Указом от 7 мая 2018 года глава государства определил ключевые направления стратегического развития страны, на основе которых в России были запущены (или пролонгированы) 13 нацпроектов с общим бюджетом около 30 триллионов рублей. Татарстан по праву считается одним из лидеров в стране по исполнению национальных проектов. Ежегодно в республике открывают новые школы, детсады, поликлиники, спортивные объекты, облагораживают парки, улучшая таким образом качество жизни людей. Модератор заседания - генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, озвучил некоторые конкретные результаты реализации нацпроектов в республике: «За шесть лет 212 объектов построены в сфере образования - это школы, детсады и учреждения дополнительного образования. Цифра впечатляет - 212! За те же шесть лет 988 объектов здравоохранения построены или отремонтированы - колоссальные цифры, которыми республика гордится. И это только малая часть достигнутого!»

Продолжая эту мысль, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева привела еще ряд примеров, характеризующих социальную ориентированность нашего государства. «Мы говорим об увеличении продолжительности жизни, снижении смертности от заболеваний. Модельные библиотеки, автоклубы для всех перестали быть чем-то неизвестным, необычным, а стали понятными - это тоже изменение показателей. Доступность, качество - это два критерия, которые всегда говорят об изменении системы в государстве в положительную сторону», - отметила заместитель главы татарстанского правительства, курирующая социальный блок.

Она заявила, что сегодня граждане от государства ожидают социальной поддержки. А это в свою очередь означает, что ему доверяют. И это главное качественное изменение жизни обычных людей.