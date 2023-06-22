Всероссийский марафон «С газетами не расставайтесь!»: Казань – Зеленодольск – Кронштадт

Главным символом марафона стал бумажный кораблик, сделанный из газетных страниц «Казанских ведомостей». Его символично запустила в плавание главный редактор издания Венера Якупова:
- На печатные газеты всегда будет спрос, об этом говорит большой тираж нашего издания. Пусть наш марафон подхватят коллеги из всех российских регионов, чтобы прославить печатные газеты. Пусть он заплывает в гавани наших коллег из самых разных городов!
На днях мы получили первый отклик об участии в марафоне. Коллеги из газеты «Зеленодольская правда» передали изданию «Кронштадтский вестник» кораблик из своих газетных страниц.
Примечательно, что много лет назад уроженец Зеленодольска, художник Евгений Бирючевский написал картину с бумажным корабликом с логотипом «Зеленодольской правды». И словно в воду глядел! С почетной миссией в путешествие отправился один из известных журналистов издания Рустам Сабитов.
- Почему мы выбрали именно «Кронштадтский вестник»? Во-первых, города Кронштадт и Зеленодольск – побратимы и это наш небольшой журналистский вклад в развитие сотрудничества. Во-вторых, это одна из старейших газет страны, – говорит главный редактор «Зеленодольской правды», руководитель информационного центра «Зеленый Дол» Владимир Витовский.
- Вас нам сам Бог послал! Мы с радостью примем участие в марафоне «С газетами не расставайтесь!» – обрадовалась главный редактор «Кронштадтского вестника» Анна Макарова. – Наша газета выходила в самые тяжелые времена, даже в годы Великой Отечественной войны был лишь короткий перерыв с 22 июня 1941 года. И вот сейчас сбой в выходе газеты, по финансовым причинам она не выходит уже несколько месяцев. А читатели очень ждут ее! Для многих людей «Кронштадтский вестник» – это часть их жизни, они очень любят его.
Первый номер газеты вышел аж в 1861 году. «Кронштадтский вестник» пережил разные этапы своего развития, переходя из века в век.
Журналисты «Кронштадтского вестника» с интересом рассматривали номера «Зеленодольской правды». «Вы смогли сохранить и розницу, и подписку, – восхищались коллеги. – Как здорово!»
- Газеты несут актуальную информацию, и в отличие от соцсетей ее можно передавать из поколения в поколение, возвращаться к прочитанному, делиться с друзьями, – рассказала корреспондент «Кронштадтского вестника» Серафима Белевич. – Во многих семьях вырезки из газет хранятся как семейные реликвии. Это объединяет людей разных поколений, газета сегодня становится артефактом, который будет всегда ценен.
Напоследок кронштадтцы поделились своими планами передать эстафету марафона «С газетами не расставайтесь!» другим изданиям Санкт-Петербурга.
Коллеги, не упустите возможность присоединиться к марафону и сказать свое слово о роли печатной прессы в жизни общества!