 Всероссийский марафон «С газетами не расставайтесь!»: Казань – Зеленодольск – Кронштадт
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Всероссийский марафон «С газетами не расставайтесь!»: Казань – Зеленодольск – Кронштадт

В день своего 32-летия газета «Казанские ведомости» объявила о начале необычного марафона «С газетами не расставайтесь!» Его цель – заявить на всю Россию, что, несмотря на всепоглощающую цифровизацию, печатные газеты жили, живы и будут жить.

Газета «Казанские ведомости»
22 июня 2023  16:33

Главным символом марафона стал бумажный кораблик, сделанный из газетных страниц «Казанских ведомостей». Его символично запустила в плавание главный редактор издания Венера Якупова:

- На печатные газеты всегда будет спрос, об этом говорит большой тираж нашего издания. Пусть наш марафон подхватят коллеги из всех российских регионов, чтобы прославить печатные газеты. Пусть он заплывает в гавани наших коллег из самых разных городов!

На днях мы получили первый отклик об участии в марафоне. Коллеги из газеты «Зеленодольская правда» передали изданию «Кронштадтский вестник» кораблик из своих газетных страниц.

Примечательно, что много лет назад уроженец Зеленодольска, художник Евгений Бирючевский написал картину с бумажным корабликом с логотипом «Зеленодольской правды». И словно в воду глядел! С почетной миссией в путешествие отправился один из известных журналистов издания Рустам Сабитов.

- Почему мы выбрали именно «Кронштадтский вестник»? Во-первых, города Кронштадт и Зеленодольск – побратимы и это наш небольшой журналистский вклад в развитие сотрудничества. Во-вторых, это одна из старейших газет страны, – говорит главный редактор «Зеленодольской правды», руководитель информационного центра «Зеленый Дол» Владимир Витовский.

 Коллектив «Зеленодольской правды» (Республика Татарстан) перед отправкой своего кораблика

в Зеленодольской художественной галерее возле картины художника Евгения Бирючевского.

- Вас нам сам Бог послал! Мы с радостью примем участие в марафоне «С газетами не расставайтесь!» – обрадовалась главный редактор «Кронштадтского вестника» Анна Макарова. – Наша газета выходила в самые тяжелые времена, даже в годы Великой Отечественной войны был лишь короткий перерыв с 22 июня 1941 года. И вот сейчас сбой в выходе газеты, по финансовым причинам она не выходит уже несколько месяцев. А читатели очень ждут ее! Для многих людей «Кронштадтский вестник» – это часть их жизни, они очень любят его.

Первый номер газеты вышел аж в 1861 году. «Кронштадтский вестник» пережил разные этапы своего развития, переходя из века в век.

Журналисты «Кронштадтского вестника» с интересом рассматривали номера «Зеленодольской правды». «Вы смогли сохранить и розницу, и подписку, – восхищались коллеги. – Как здорово!»

- Газеты несут актуальную информацию, и в отличие от соцсетей ее можно передавать из поколения в поколение, возвращаться к прочитанному, делиться с друзьями, – рассказала корреспондент «Кронштадтского вестника» Серафима Белевич. – Во многих семьях вырезки из газет хранятся как семейные реликвии. Это объединяет людей разных поколений, газета сегодня становится артефактом, который будет всегда ценен.

Главный редактор «Кронштадтского вестника» Анна Макарова и корреспондент Серафима Белевич. 

Напоследок кронштадтцы поделились своими планами передать эстафету марафона «С газетами не расставайтесь!» другим изданиям Санкт-Петербурга.

Коллеги, не упустите возможность присоединиться к марафону и сказать свое слово о роли печатной прессы в жизни общества!

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