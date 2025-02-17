Ввели новые правила эксплуатации газового оборудования в России с 2025 года

Владельцам газовых плит в России стоит проверить срок службы своего оборудования: с 2025 года вступают в силу новые, более жесткие правила. Как пояснила директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в интервью агентству «Прайм», за использование неисправного или устаревшего газового оборудования теперь грозят ощутимые штрафы.

По нормативам, плита служит в среднем 14 лет, но важно ориентироваться на информацию в техническом паспорте конкретной модели. По истечении указанного срока необходимо провести диагностику оборудования, заключив договор со специализированной службой. Эксперты определят, подлежит ли плита дальнейшей эксплуатации или требует замены.

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования – прямой путь к административной ответственности. За первое нарушение придется заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а повторное обойдется уже в 15 000 – 25 000 рублей.