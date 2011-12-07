Гороскоп на 28 сентября - 4 октября

Овен

Настало время разобраться в себе, со своими мыслями, побыть наедине с собой. Не исключено, что могут вспыхнуть старые чувства. Подумайте, хотите вы этого снова. Следите за питанием, посидите на диете — сразу почувствуете себя намного лучше.

Телец

Возникшие на работе неприятности вы сможете с легкостью преодолеть благодаря вашей мудрости. Неплохой период для романтических отношений, вероятны новые интересные знакомства. Осень — подходящее время для занятий в спортивных секциях.

Близнецы

Вы почувствуете прилив сил, поэтому смело беритесь за реализацию того, что давно задумали. Удачное время для решения финансовых вопросов. Следите за своими эмоциями, ничего не делайте и не говорите сгоряча, чтобы потом не пожалеть.

Рак

Намеченные важные мероприятия на работе пройдут удачно. В выходные, не исключено, к вам нагрянут гости — это могут быть дальние родственники или друзья, с которыми вы давно не виделись. Удачными окажутся сделки, связанные с недвижимостью. Подходящее время для занятий спортом.

Лев

Самое время, чтобы разобраться с накопившимися делами. В выходные и вне работы больше отдыхайте, забудьте о своих проблемах. Отдохнув, вы почувствуете себя намного лучше. Гармония будет присутствовать и в отношениях с окружающими.

Дева

Пришло время подумать о дополнительном заработке. Спросите друзей, знакомых — возможно, они предложат что-то стоящее. Не отказывайте себе в желании уехать за город и провести время с теми, кто вам очень дорог. Подходящее время для занятий творчеством.

Весы

Не поддавайтесь на провокационные вопросы со стороны коллег или руководства. Лучше промолчите. Сейчас время затишья. Успокоиться вам поможет любимое дело или просто болтовня ни о чем с близким человеком. Пересмотрите распорядок дня. Ешьте больше фруктов.

Скорпион

На работе у вас репутация ответственного и продуктивного сотрудника, поэтому профессиональный рост не за горами! Удачное время для саморазвития и обучения. У одиноких не исключено романтическое знакомство, которое может перерасти в серьезные чувства.

Стрелец

Самое время проявить свои лидерские качества и таланты. Не исключена встреча с друзьями, которых вы давно не видели. Устройте вечер воспоминаний, это принесет много положительных эмоций и заряд бодрости на будущее. Одевайтесь по погоде, не мерзните!

Козерог

Гармония будет присутствовать во всех сферах жизни. Удачными будут поездки и командировки. Больше гуляйте на свежем воздухе — насладитесь теплыми осенними денечками. Вероятны удачные покупки. Включите в рацион больше сезонных овощей и фруктов.

Водолей

Уделите больше времени своим близким, посетите все вместе интересное мероприятие, приготовьте ваши любимые блюда. Велика вероятность появления нового члена семьи. Выходные посвятите походам по магазинам — не исключены крупные удачные покупки.

Рыбы

Сейчас вам захочется перемен как никогда. Не торопитесь кардинально что-то менять, обдумайте все хорошо. Гармония будет присутствовать во взаимоотношениях со второй половинкой. У одиноких не исключена судьбоносная встреча.