ХК «Челны» объявил о смене главного тренера

7 октября 2025  17:01
Эдгар Витковский

ХК «Челны» объявил о смене главного тренера – команду возглавил 47-летний российский специалист Сергей Шиханов. В сезоне 2024/25 наставник работал исполняющим главного тренера ЦСК ВВС, а годом ранее входил в тренерский штаб самарского клуба.

В качестве игрока Шиханов успел выиграть чемпионат России (2001) и Казахстана (2010), а также дважды стать победителем Высшей лиги (2005, 2009).

«Челны» после 12 матчей занимают последнюю строчку в турнирной таблице, набрав пять очков. За регулярку команда успела одержать всего две победы – обе в овертаймах.

