Юлия Зиганшина: Пушкин - гарант нашей духовной безопасности

Какие перспективы открывает «сотрудничество» с самим Пушкиным? Что объединяет Пушкина, Чехова и Окуджаву? Как романс заставляет дружить с русским языком? Почему в России особенное отношение к «товарищу гитаре»? Об этом наша беседа с гостьей редакции «Казанских ведомостей» - известной исполнительницей романсов Юлией Зиганшиной. Юлия - автор проектов «Пушкин в Центре», «Листая Пушкинский календарь» Культурного центра имени А.С.Пушкина. Все мероприятия в рамках проектов приурочены к 225-летию со дня рождения поэта.

Представляем гостя

Юлия Зиганшина - лауреат международного конкурса «Романсиада», заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнительница старинных и современных русских романсов, отечественных и зарубежных песен. Поет с 5 лет. Окончила Казанское музыкальное училище по классу виолончели, параллельно несколько лет занималась гитарой и вокалом. В 1993 году окончила факультет журналистики КГУ. Лауреат международного конкурса «Романсиада» (1998), лауреат 32-го Грушинского фестиваля (2005). Выступала на сцене Государственного Кремлевского дворца, в ГБКЗ «Россия», зале имени П.И.Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, Международном доме музыки. Представляла русские романсы в Германии, Польше, Франции, Израиле.

Муж Алексей Гомазков - музейный работник, поэт, переводчик, автор и ведущий концертных программ. Дочь Софья - актриса, педагог по актерскому и музыкальному мастерству.



Взглянуть на Пушкина под неожиданным углом

- У каждого человека свои ощущения от первой встречи с поэзией Пушкина. Как эта встреча произошла у вас?

- Я очень благодарна маме, она в 6 лет отвезла меня в Болдино. Именно тогда произошло мое первое соприкосновение с Пушкиным. Мы ездили вместе с детьми-инвалидами из интерната, и меня поразила жажда жизни этих детей. Потом началось более сложное общение с Александром Сергеевичем через романсы. Первые мои пушкинские концерты были 25 лет назад, в день 200-летнего юбилея Пушкина, 6 июня 1999 года. Мы, лауреаты международного конкурса «Романсиада», весь день колесили с выступлениями по Москве, и везде Пушкин, Пушкин, Пушкин...

Пушкин сопровождает меня всю жизнь. Пять лет назад пришла в только что открывшийся Культурный центр имени А.С.Пушкина. Много лет дружу с Музеем Боратынского, который долгие годы является центром русской культуры в Казани. Там всегда с радостью представляю свои программы и провожу экскурсии как волонтер.

- Как возникла идея необычных, например, кинопроектов о Пушкине?

- У нас у всех есть стандартный набор знаний о Пушкине, его произведениях, фактах его жизни. Захотелось взглянуть на Пушкина под неожиданным углом. Было очень интересно проследить, как видели образ Пушкина кинематографисты разных эпох. Пересмотрела фильмы о Пушкине, начиная с немого кино. Таких фильмов немного, но они есть. Своего Пушкина я нашла. Это пронзительный художественный телефильм «И с вами снова я», снятый Борисом Галантером. Пушкина сыграл Александр Пономарев.

- Невероятный поворот - программа «Пушкин - Чехов - Окуджава» в рамках цикла «Пушкин в Центре». Что объединяет такие разные имена?

- Эти три человека, жившие в разные времена, оказались связаны друг с другом. Не зря говорят, что Чехов - это Пушкин в прозе, Окуджава - это Чехов с гитарой. У Окуджавы есть стихи, посвященные Пушкину. К тому же в этом году отмечается не только 225 лет со дня рождения Пушкина, но и 100-летний юбилей Булата Окуджавы, 120 лет со дня смерти Антона Чехова... В Культурном центре им. А.С.Пушкина сегодня такая атмосфера, сложился такой прекрасный союз единомышленников, что все творческие порывы и идеи легко осуществить - всегда будет помощь и поддержка.

«Датские» мероприятия - все равно на пользу

- Да, год богат на памятные даты...

- Памятные даты - очень удобный способ планировать свои творческие проекты. В Культурном центре им. А.С.Пушкина уже несколько лет с успехом идет проект «Листая календарь». И это не просто «датские» концерты для галочки. Юбилеи нужны - это еще один повод вспомнить о важном. Даже если они где-то и празднуются формально, все равно должны быть. Концерты, выставки, праздничные программы в школах, библиотеках, утренники в детских садах - все пойдет на пользу. Это тот самый случай, когда количество рано или поздно перерастет в качество.

Соберутся ли родители сводить ребенка в музей, театр, концертный зал - неясно. Поэтому культурным просвещением и воспитанием должна заниматься школа - повели всем классом на спектакль, выставку, концерт, и ребенок пойдет, будет смотреть, слушать, и эти ощущения, впечатления останутся у него на всю жизнь.

- Что открыли нового для себя в Пушкине?

- Мое самое большое открытие, самая яркая эмоция - музыка, вдохновленная Пушкиным. Была поражена тем, что Пушкина всего можно спеть! Практически на все его стихи, поэмы, сказки есть романсы, оперы. Только на стихотворение «Я вас любил...» создано более 70 романсов! Каждому композитору надо иметь смелость, чтобы написать свой вариант романса.

Не так давно мне в руки попал сборник нот романсов на стихи Пушкина, написанных при жизни поэта. Он эти романсы мог слышать. И когда их исполняешь, всегда ощущаешь особое волнение. Такое «сотрудничество» с Пушкиным открывает удивительные перспективы и еще дарит успокоение, надежду на то, что все будет хорошо. Пушкин - гарант нашей духовной безопасности.

Пропеть все знаки препинания

- Романс пережил разные исторические эпохи, но, несмотря ни на что, продолжает жить. В чем секрет его популярности?

- Романс, по моему мнению, самый человечный жанр, потому что он затрагивает сокровенные струны души, передает тонкие эмоции, ощущения, впечатления. И это не обязательно должна быть высокая поэзия. Например, на рубеже XIX - XX веков романсы писали на стихи, которые не всегда можно назвать поэзией, но эти романсы трогают до глубины души, и их с удовольствием поют и слушают до сих пор.

Как зритель и слушатель я вправе требовать от артиста, чтобы у него было понятно каждое слово романса, чтобы он пропевал все знаки препинания. Как исполнитель я с русским языком стараюсь дружить и стремлюсь петь так, чтобы зрители сказали: «Вот, оказывается, о чем этот романс...» Прежде чем исполнить романс, любой хороший артист разбирает каждую его фразу, каждое слово, каждую интонацию, чтобы досконально понимать, о чем поешь.

- А вокальное мастерство не так важно?

- Вокал важен, но это только инструмент. Представьте, приходит человек и говорит: «Посмотрите, какая у меня замечательная, красивая, дорогая скрипка!» Но недостаточно быть обладателем хорошей скрипки, надо уметь на ней играть.

- Интересно, как иностранцы воспринимают русские романсы?

- Прекрасно! В свое время мы много гастролировали, особенно по Польше. Когда поехали туда впервые, подготовили программу романсов XIX века. Знали, что в Польше отношение к русским сложное, но они приняли очень тепло. Залы были полные. После окончания программы просили спеть «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Темную ночь»... Меня удивило, что они наизусть знают наши военные песни, песни Высоцкого, Окуджавы. И так получилось, что мой первый альбом военных песен вышел именно в Польше.

Романс - уникальное явление русской культуры, один из немногих чисто российских жанров. Но у нас все-таки недооценивают его значимость. Несколько лет назад я выступила с предложением провести «Романсиаду» в Казани. Но пока не сложилось, хотя талантливые исполнители у нас есть.

«Товарищ гитара»: верная, надежная, всегда с тобой

- Романс невозможно представить без гитары...

- Шестиструнная гитара попадает в Россию в конце XVIII века и быстро приживается, становится своей, а семиструнная вообще считается русским инструментом. Есть версия, что она появилась благодаря романсам. Люди стали петь романсы, и им нужен был простой, доступный, душевный инструмент, на котором можно себе аккомпанировать. Семиструнная гитара именно такая. Она стала любимой, родной, даже посадка гитариста отражает эту любовь - он нежно, бережно обнимает инструмент... И еще важно, что гитара мобильная, легкая, ее всегда можно взять с собой.

- Но у гитары были и сложные времена?

- Был период, когда она считалась мещанским инструментом, пережитком прошлого. Певица Клавдия Ивановна Шульженко открыто говорила, что гитаре нужна реабилитация, гитара - это надежный друг, защитник и помощник человека. У нее в репертуаре была песня Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко «Товарищ гитара»:

И куда бы судьба ни кидала

(а характер у нее не золотой),

Ты со мною, товарищ гитара,

На веревочке, веревочке простой...

Товарищ гитара...

- Юлия, свою первую гитару помните?

- Гитара появилась в школьные годы. В классе седьмом многие ребята захотели научиться играть на гитаре. Но ее тогда достать было трудно. Мы учились в одном классе с дочкой Анатолия Ивановича Шутикова, художественного руководителя и главного дирижера оркестра народных инструментов РТ. Она попросила у папы гитару. Каждый из нас получал ее на три-четыре дня, разучивал аккорды, а потом, как переходящее знамя, отдавал ее другому.