В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка посвящена 20-летию открытия Эрмитажного центра в Музее-заповеднике «Казанский Кремль».

Фото автора

- Хочу поблагодарить всю команду Музея-заповедника «Казанский Кремль» за замечательную слаженную работу. Огромное спасибо руководству Татарстана за постоянное внимание к центру «Эрмитаж-Казань». Все эти 20 лет мы работаем в тесном контакте. Начиналось все с празднования 1000-летия Казани и 300-летия Петербурга. Открытие Эрмитажного центра в Казани - это было не рядовое событие. Это был первый в России Эрмитажный центр, - подчеркнул генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время церемонии открытия выставки. - Династия Юсуповых - пример того, как политическая и культурная история описываются и прочитываются через хронику жизни знатной аристократической семьи. В Российской империи Юсуповы были образцом того, что может себе позволить и что берет на себя знать. Эрмитажу выпала судьба хранить часть их уникального наследия.

Фото автора

Куратор выставки, ученый секретарь отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Анна Виленская отметила, что процесс подготовки такой масштабной выставки занимает примерно год, а с учетом составления планов Эрмитажа - около двух лет. В течение работы выставки в Казани часть экспонатов будут заменяться на другие, не менее ценные и интересные предметы из коллекции семьи Юсуповых. Такая ротация экспонатов позволит более полно представить историю этой семьи.

В экспозиции более 400 произведений западноевропейской и русской живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства - от античности до начала XX века - из собрания одной из влиятельных семей России. Особое внимание посетителей привлекают портреты представителей рода Юсуповых, платья, веера, ювелирные украшения и другие предметы гардероба трех поколений княгинь Юсуповых.

Фото автора

Неслучайно здесь представлен портрет легендарной царицы казанской Сююмбике с сыном Утямыш-Гиреем, созданный неизвестным художником в конце XVIII - начале XIX века. Известно, что основателями княжеского рода Юсуповых стали родные братья Сююмбике - Иль-мурза и Ибрагим. На выставке можно «пообщаться» с самой Сююмбике. Образ Сююмбике, воплощенный в этом портрете, оживили при помощи мультимедийных технологий. Она рассказывает историю своей жизни, и в ее исполнении можно услышать трогательную колыбельную песню.

Фото автора

На выставке немало и других интерактивных фишек. Благодаря искусственному интеллекту можно виртуально примерить на себя женские или мужские наряды знати тех эпох, запечатлеть свой исторический образ на фото. Желающие могут придумать свой дизайн веера.

На протяжении всего времени работы выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в рамках экспозиции будет представлена специальная программа для детей и родителей.

