За 11 дней в Казани выпало больше половины снежной нормы

По данным Гидрометцентра РТ, с начала года на город обрушилось 29,5 миллиметра осадков, что составляет 64% от среднемесячной нормы. Основной удар стихии пришелся на 3 и 4 января.

И перед подрядными организациями встала задача по оперативной расчистке улиц. На аппаратном совещании в мэрии Казани 12 января были подведены итоги этой работы. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев доложил, что ежедневно на улицах столицы РТ было задействовано до 800 единиц специализированной техники, а количество дорожных рабочих превышало 600 человек. Пиковая нагрузка у дорожных «расчистителей» пришлась на 7 января, когда на улицы вышло уже более тысячи машин. Работы велись в круглосуточном режиме и охватывали все ключевые объекты: магистральные и внутриквартальные дороги, тротуары, парковки, пешеходные зоны.

Но в первую очередь, как успели заметить казанцы, эта бурная деятельность коснулась наиболее загруженных трасс, а также подъездов к магазинам и социальным объектам.

Параллельно с вывозом снега проводилась противогололедная обработка, заметил Куляжев. Всего с начала зимнего сезона было вывезено 318 тысяч тонн снега, из которых 137 тысяч тонн - только в январе.

Ведущий заседание руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал высокую оценку действиям городских служб. По его словам, со своей задачей в целом коммунальщики справились. «На следующий день после снегопада основные трассы были чистыми, быстро привели в порядок и большинство тротуаров. Но, разумеется, когда на город обрушивается 64% месячной нормы, сразу расчистить все невозможно: сначала привели в порядок дороги первой категории, затем - второй, третьей и тротуары», - пояснил он.

Особое внимание в эти дни уделялось пешеходной инфраструктуре. Под постоянным контролем находились не только тротуары, но и подземные и надземные переходы, остановочные площадки, а также подъезды к новогодним елочным городкам, чтобы горожане могли свободно и безопасно посещать праздничные мероприятия.

Противогололедные мероприятия проводились по превентивной схеме: обработка дорог начиналась за два часа до прогнозируемого снегопада и повторялась каждые 4 - 5 часов. С начала текущего зимнего сезона на эти цели потрачено около 30 тысяч тонн реагентов и пескосоляной смеси.

Городские власти также учли опыт прошлых зим и организовали усиленный контроль за уборкой на поселковых территориях, таких как Константиновка, Дербышки, Юдино, откуда обычно поступало повышенное количество жалоб от жителей. Проблемные участки проверялись как районными администрациями, так и специалистами комитета внешнего благоустройства. Куляжев отдельно отметил, что оперативно отслеживались и отрабатывались обращения граждан, поступавшие через социальные сети.

Важным направлением работы в непогоду стало обеспечение бесперебойного функционирования сетей наружного освещения, критически важного для безопасности в темное время суток. На дежурстве в период снегопадов находились 10 бригад «Казэнерго».

Но с очисткой города от снега возникли и проблемы. По большей части они связаны с несознательными водителями, которые оставляли своих железных коней прямо на проезжей части либо на тротуаре. «В этом году мы действовали более решительно в тандеме с ГИБДД. Устанавливали владельцев машин, просили убрать транспорт. В случае отсутствия реакции машины эвакуировали - не только легковые, но и грузовые. Эту практику мы будем продолжать», - заявил Гафаров.

Первый рейд по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей состоялся уже 3 января. Так, ранним утром с улицы Рихарда Зорге был эвакуирован грузовой автомобиль «КАМАЗ», а удлиненная тентованная «Газель» была вывезена с Ноксинского спуска. Такие эвакуации также проводились, например, на улицах Волгоградская, Гаврилова и Чуйкова.

С грузовиками, оставленными на проезжей части, возникают особые сложности. В этом случае снег приходилось убирать дважды в одном и том же месте - до и после отъезда мешающей полноценной уборке машины. Кроме того, такие грузовые автомобили нередко затрудняют проезд общественного транспорта и создают аварийные ситуации.

В исполкоме просят водителей заранее следить за информацией об уборке парковочных мест на портале «Казанский паркинг» и через push-уведомления.