За 30 лет в Татарстане построили жилье для целого города — 600 тысяч человек

На брифинге в Кабмине РТ подвели итоги 30-летней работы Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан. За эти годы в регионе построили 11 миллионов квадратных метров жилья, обеспечив квартирами 180 тысяч семей. Это сравнимо с населением всего Набережных Челнов — около 600 тысяч человек.

Заместитель исполнительного директора фонда Булат Гилманов отметил, что почти 50 тысяч квартир были предоставлены бесплатно при расселении ветхого жилья, а с 2005 года заработала программа социальной ипотеки, благодаря которой 137 тысяч семей улучшили свои условия.

В республике также реализованы масштабные программы для сельских территорий, молодых семей и детей-сирот, построено 8 675 домов на селе. С 2020 года запущена новая социальная ипотека для молодежи, которую уже использовали 3 000 семей.

Особой гордостью фонда стало развитие арендного жилья — построено 5 000 квартир для учителей, врачей и специалистов в районах Татарстана. Сейчас ведется работа с оборонными предприятиями: КАМАЗом, «Акбарс» и «Позис», которым до конца года передадут 100 квартир для сотрудников.

В 2025 году планируется ввести 3 274 квартиры, и уже выполнено 77% этого плана. Строительство ведется в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах республики.