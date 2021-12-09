Забытые футболисты: что будет с художественным наследием Чемпионата мира по футболу в Казани

Футбольные чемпионаты мира оставляют за собой не только спортивный след в жизни городов, но и культурную, а также социальную составляющую. При подготовке к таким событиям, города принимающие спортивные соревнования, преображается инфраструктура, меняется облик.

Так было и с Казанью, которая принимала матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Город получил не только один из крупнейших стадионов в стране, но и художественное обновление в виде граффити.

За год до старта футбольного мундиаля в столице Татарстана появились портреты знаменитых игроков - Криштиано Роналдо, Леонеля Месси, Неймара и так далее. Нарисованы они были граффитистом Дмитрием Кудиновым.

С момента проведения чемпионата мира в Казани прошло три года, редакция спецпроектов «КВ» решила разобраться, будут ли заменять эти граффити, как они создавались и нужны ли они вообще в городе – подробности в нашем материале.



«После Криштиану Роналду портреты сыпались, как горячие пирожки»

С момента проведения игр Чемпионата Мира прошло уже долгое время, многие уже и не вспомнят, кто вообще был идейным вдохновителем этих художественных произведений. Историю создания граффити футболистов на стенах казанских зданий нашему изданию рассказал их автор Дмитрий Кудинов.

По егословам, что идея портретов появилась еще в 2017 году до Кубка Конфедераций, при обходе гостиницы, куда заселилась португальская сборная, поэтому первым появился Криштиану.

«К самой идее мы отношения не имеем, насколько, я знаю ее предложил мэр Казани Ильсур Метшин и глава креативного агентства Evolution Арина Судакова. Они нас и пригласили на ее реализацию. Портрет Криштиану разлетелся по интернету в «искалеченном» контексте, опять местные СМИ обильно приврали, за что позже не имели доступа к эксклюзивному материалу, профессиональная этика – важный фактор долгосрочных отношений. Последующие портреты уже как горячие пирожки сыпались от мэрии города, все понимали, что историю стоит докручивать», — объяснил Кудинов.

На вопрос о том, сколько времени ушло на создание работ, Кудинов отвечает, что это был небыстрый процесс. Самое быстрое – это продакш проекта, а вот подготовительные этапы могут занять несколько дней, месяцев, а может и лет.

«Параллельно с футбольными портретами в 2018 году у нас был большой проект в Крыму, к которому мы готовились около 2 лет, а когда есть четкие дедлайны, бывает подготовится можно и за один вечер, мы решаем все организационные вопросы, а на утро уже работаем на объекте», — добавил Кудинов.

«Мы всегда работаем с нулевым бюджетом на пиар, здесь важно правильно «собрать» проект»

Хотелось нам выяснить и вопрос финансовой составляющей таких муралов, однако, в какую сумму обошлись портреты звездных игроков, Дмитрий так и не сказал. По его словам, в этом деле все относительно.

«Социальные проекты всегда интереснее по задаче и по бюджету (то есть дешевле), но при этом имеют вирусный эффект, коммерческие проекты такого эффекта никогда не получают. Ориентированность на людей, на социальную тематику позволяет проекту жить после его реализации. Мы всегда работаем с нулевым бюджетом на пиар – здесь важно правильно «собрать» проект, учесть множество составляющих, это большая работа кураторов и клиента, художник лишь исполнитель», — сказал художник.

Кудинов добавил, что другие города тоже пытались каким-то образом хайпануть перед ЧМ, но все запомнили именно Казань с «проклятыми граффити».

«Главное – не искажать истинную цель проекта, подмена понятий всегда ощутима, мы не перешагнем через наши ценности ради хайпа», — сказал Кудинов.

«В Казани только-только начинают появляться достойные проекты»

Кудинов отметил, что в регионах в целом очень слабая современная культура, в Казани только-только начинают появляться достойные проекты, причем гармонично сразу в нескольких направлениях.

«Культура – в целом не самая популярная и прибыльная индустрия, она сложно осязаемая и слабо конвертируемая экономически, уж тем более современная. Чаще всего обращения именно за коммерческими проектами, когда заказчик хочет повторить рисунок из интернета или реализовать свою идею. Мы в этом варимся постоянно, за такие задачи мы просто не беремся, деньги не главное. Для нас нет никакого профита, и мы понимаем, что чаще всего это влечет за собой нарушение авторских прав. В Казани есть «рисовальщики», которые этим не брезгуют, мы не из их числа», — заключил художник.

«Если отслаивается штукатурка, вряд ли художники согласятся работать на такой поверхности»

Почти пять лет прошло с момент появления первого футбольного граффити. И портреты за это время явно изменились. За это время могли смениться и планы на изображения у городского исполкома. Все-таки в Казани проходит множество крупных спортивных событий, возможно, городские власти уже задумали и смену рисунков. В исполкоме информацию на наш запрос готовили долго, однаком после нескольких напоминаний мы все же его получили.

Ситуацию с граффити с Чемпионата мира разъяснила нам заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая. По ее словам, в соответствии с Правилами благоустройства обновление ремонта фасадов должно проводиться раз в 5 лет (при необходимости).

За содержание муралов как части цветового решения фасадов несет балансодержатель или заказчик, и, как правило, при заключении договоров с художниками определены гарантийные сроки, в том числе восстановления изображений. Правда, каковы обычно гарантийные сроки и не прошли ли они уже – все же первое граффити скоро отмтеил пять лет, она не уточнила. Хотя, отметила Белицкая, сегодня все изображения сохранены очень неплохо.

«На мой взгляд, не везде нужно добиваться «стерильности» росписей, так как некоторый налет времени, как патина, может наоборот придать еще большую выразительность работе художника. Не отношу к этому выгорание краски до изменения ее цвета. Необходимо использовать качественные материалы», — сказала собеседница издания.

Белицкая подчеркнула, что заменять граффити с именитыми футболистами пока не планируется, а для новых муралов имеется банк данных по фасадам.

«Все поверхности для муралов осматриваются художниками на их пригодность. Если отслаивается штукатурка, то вряд ли они согласятся работать на такой поверхности. Поэтому стараемся выбирать фасады, которые не потребуют ремонта в первое время. В последующем постараемся их сохранить, так как на моем опыте не было еще таких случаев», — подытожила она.

«Граффити с городом могут сыграть злую шутку»

Авторы Telegrаm-канала «Казан Урбанче» отмечают, что муралы сложно оценивать однозначно. С одной стороны, картины на стенах советских однообразных многоэтажек несколько освежают серые кварталы и добавляют некоторого уюта во дворы.

А с другой стороны, ощущение преображения, новых красок, которые они дают, играют с городом плохую шутку, так как строители начинают компенсировать муралами изначально убогий проек, ведь это дешево и быстро, а «город начинает играть новыми красками».

«И тут важно не заиграться. Помните, в 90-е годы начали строить дома ярких вырвиглазных расцветок и с фигурными балконами? Например, в Азино. При этом по своей сути это оставались те же самые советские панельки с неудобными квартирами и убогими дворами. Вот и здесь примерно то же самое. Сейчас застройщики часто лепят на торцы домов различные узоры и рисунки, чтобы "замаскировать" плохой проект. Эталоном, на наш взгляд, являются многоэтажные дома-стены по улице Родины с цветами на торцах», — отмечают урбанисты.

Авторы привели в пример реплику Моны Лизы на улице Баумана, которая украшает торец исторического здания.

«Таким образом [строители] явно пытались компенсировать «выбитый зуб» — снесенное непонятно зачем здание, вместо которого сейчас несколько ларьков», — добавили ребята.