Зарплаты бюджетникам поднимут с 1 октября

С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов предусмотрено выделение 30,8 млрд рублей.

Об этом гласит распоряжение от 1 августа 2025 года №2071-р, опубликованное на официальном портале правительства России.

Повышение затронет сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей, ряд других категорий.

Индексация заработной платы направлена на поддержание достойного уровня дохода работников бюджетной сферы, компенсируя инфляцию и повышая социальную защищенность сотрудников.

Также с 1 октября 2025 года в России произойдет индексация денежного довольствия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур. Изначально планировалось повышение на 4,5%, но из-за роста инфляции правительство РФ пересмотрело коэффициент, увеличив его до 7,6%. Соответствующий проект изменений в постановление №464 уже опубликован на портале правовых актов.

Повышение уровня реальной зарплаты - одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе.