Заявочная кампания на игру «Зарница 2.0» продолжается до конца февраля

На Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» в Татарстане поступило более 30 тыс. заявок от участников. Заявочная кампания продолжается до конца февраля этого года. Участвовать в ней могут дети, подростки и студенты ссузов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов. Он отметил, часть участников уже прошли школьный этап.

- Это командная игра, которая помогает приобрести полезные навыки, к примеру, оказание первой медицинской помощи, - продолжил Тимур Сулейманов. - Ребята начинают понимать, как нужно вести себя в условиях ограниченного времени и стрессовых ситуациях. А еще они учатся постоять за себя, своих близких, семью и Родину. Итак, предусмотрены четыре возрастные категории - 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет и 18-21 год. Муниципальные этапы пройдут с 1 по 31 марта, зональные – с 1 по 30 апреля, республиканский - в мае.

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина проинформировала, что в каждой команде должно быть десять человек. Роли в команде такие - командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, военкор, политрук. Игра разделена на три тематических блока - спортивная подготовка, военно-прикладные навыки и образовательная программа.