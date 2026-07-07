«Зенит» представил главного тренера молодежной команды

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Спорт
7 июля 2026  11:41
Автор:
Эдгар Витковский

Главный тренер «Зенита-УОР» Антон Загородских продолжит карьеру в челябинском «Динамо» в должности старшего тренера. Казанскую молодёжку возглавит 43-летний Николай Апаликов, работавший ассистентом Загородских с 2023 по 2026 годы, сообщает пресс-служба «Зенита».

В качестве игрока Апаликов провёл в Казани восемь сезонов, отыграв 371 матч во всех турнирах. С «Зенитом» центральный блокирующий стал шестикратным чемпионом России и трёхкратным победителем Лиги чемпионов. В минувшем сезоне «Зенит-УОР» завоевал серебряные медали Кубка Молодёжной лиги, а годом ранее команда заняла третье место.

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