Жилинспекция РТ оштрафовала нарушителей на 13 млн рублей с начала года

В первом квартале 2026 года сотрудники Жилищной инспекции РТ проверили 557 многоквартирных домов и выявили 1103 нарушения жилищного законодательства. По итогам рейдов составлено 393 протокола об административных правонарушениях, выдано 312 предписаний, а общая сумма штрафов превысила 13 миллионов рублей.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Альметьевском районе (294), далее следуют Казань (207) и Набережные Челны (189). Также в числе проблемных — Нижнекамский (94), Бугульминский (55), Зеленодольский (54) и Чистопольский районы. Самые крупные штрафы назначены в Альметьевском районе (около 3 млн рублей), в Казани и Набережных Челнах — по 2,3 млн, в Нижнекамском — почти 1,4 млн, в Бугульминском — около 1,3 млн рублей. Дополнительно управляющим компаниям и муниципалитетам объявлено 1981 предостережение.