Житель Казани оштрафован за попытку дать взятку сотруднику ДПС на трассе М-7

55-летний казанец был осужден за попытку откупиться от сотрудника ГИБДД, сообщает Прокуратура РТ. Как установили следствие и суд, инцидент произошел вечером 29 марта на трассе М-7, когда мужчину остановили за нарушение ПДД за рулем автомобиля.

Вместо того чтобы принять законное наказание, водитель попытался предложить инспектору взятку, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудник полиции отказался от денег и доложил о противоправном предложении в дежурную часть, после чего действия автомобилиста были пресечены.

Суд полностью установил вину мужчины, который раскаялся в содеянном. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

