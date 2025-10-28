Житель Казани оштрафован за попытку дать взятку сотруднику ДПС на трассе М-7

28 октября 2025  15:01
Владислав Косолапкин

55-летний казанец был осужден за попытку откупиться от сотрудника ГИБДД, сообщает Прокуратура РТ. Как установили следствие и суд, инцидент произошел вечером 29 марта на трассе М-7, когда мужчину остановили за нарушение ПДД за рулем автомобиля.
Вместо того чтобы принять законное наказание, водитель попытался предложить инспектору взятку, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудник полиции отказался от денег и доложил о противоправном предложении в дежурную часть, после чего действия автомобилиста были пресечены.
Суд полностью установил вину мужчины, который раскаялся в содеянном. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
 

