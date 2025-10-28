Жители республики выберут приоритетные цели в сфере культуры на 2026 год

В нем приняли участие первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова, члены Общественного совета при Министерстве культуры РТ, эксперты.

На обсуждение было предложено 28 целей. Среди них - развитие сельских домов культуры, укрепление межрегионального и международного культурного обмена, поддержка творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, проведение фестивалей цифрового творчества и нейротехнологий в экранном искусстве, развитие проектов, направленных на сохранение культурного наследия народов Республики Татарстан.

Особый интерес вызвала программа «Культура для производства». Ее предложила команда Молодежного парламента Республики Татарстан, где активно работают комиссии по вопросам культуры, образования и по вопросам молодежного предпринимательства. Они находятся в тесном контакте с несколькими крупными промышленными предприятиями республики и совместно с их профсоюзными комитетами уже проводят там культурные мероприятия. В рамках программы планируется организация концертов в цехах, а также творческих встреч, выставок, интересных лекций, творческих мастер-классов. На Казанском оптико-механическом заводе, на авиационном заводе есть музеи, рассказывающие об истории предприятий. Есть музей порохового завода, музей РЖД, музей речного техникума, где собраны уникальные экспонаты, но об этом мало кто знает. Поэтому взаимодействие с предприятиями по популяризации их истории и достижений необходимо развивать. Это будет играть значимую роль и в профориентации молодежи.

Из 28 предложенных экспертами целей и задач выбрано 20 для вынесения их на народное голосование.

Председатель Общественного совета при Министерстве культуры РТ Нияз Игламов подчеркнул, что в ежегодном онлайн-голосовании по выбору приоритетных целей может принять участие каждый татарстанец. Можно отдать голос за варианты из списка или предложить свои. Также при онлайн-голосовании есть возможность оставить комментарии для того, чтобы в последующем цели были скорректированы. То есть у каждого человека имеется реальная возможность формировать те цели, в рамках которых действуют органы исполнительной власти. И очень важно, что предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти по реализации намеченных целей.

Онлайн-голосование будет проходить в течение ноября с помощью сервиса «Опросы жителей» портала «Госуслуги РТ». После окончания опроса на очередном заседании Общественного совета определятся от 5 до 7 приоритетов работы Министерства культуры РТ на следующий год.

Кстати, в онлайн-голосовании по выбору приоритетов на 2025 год приняли участие 27 тысяч татарстанцев.