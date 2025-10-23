Жители Татарстана получат двойную пенсию в декабре из-за новогодних праздников

Пенсионеры Татарстана в декабре 2024 года получат две пенсионные выплаты. Такой график связан с длинными новогодними каникулами, которые продлятся 12 дней.

По обычному графику пенсия за ноябрь выплачивается в начале декабря, а за декабрь — в начале января. Однако в связи с тем, что первые рабочие дни января приходятся только на 12 число, пенсионные выплаты за декабрь будут перечислены досрочно — не позднее 30 декабря.

Таким образом, в декабре пенсионеры получат:

В начале месяца — пенсию за ноябрь

В конце месяца (до 30 декабря) — пенсию за декабрь

Такой перенос выплат связан с необходимостью обеспечить бесперебойное получение пенсий в праздничный период, когда банки и почтовые отделения не работают в обычном режиме. Подобная практика применяется ежегодно во время длительных новогодних каникул.