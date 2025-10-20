Жители Татарстана сдали более 56 тонн опасных отходов за неделю

20 октября 2025  19:42
Владислав Косолапкин

В Татарстане продолжает работу система по приёму опасных бытовых отходов от населения. Только за прошлую неделю, с 13 по 19 октября, экологические службы республики приняли от жителей 56,4 тонны потенциально опасного мусора.

На специализированную утилизацию люди сдавали люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и другие предметы, которые нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак.

Также по вызовам граждан экологи провели оперативные выезды, в ходе которых собрали почти 74 кг химических отходов (включая ртутные) и 15 кг отходов, содержащих нефтепродукты.

