Жители Татарстана сдали более 56 тонн опасных отходов за неделю

В Татарстане продолжает работу система по приёму опасных бытовых отходов от населения. Только за прошлую неделю, с 13 по 19 октября, экологические службы республики приняли от жителей 56,4 тонны потенциально опасного мусора.

На специализированную утилизацию люди сдавали люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, аккумуляторы и другие предметы, которые нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак.

Также по вызовам граждан экологи провели оперативные выезды, в ходе которых собрали почти 74 кг химических отходов (включая ртутные) и 15 кг отходов, содержащих нефтепродукты.