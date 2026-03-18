Жители Татарстана стали чаще отдыхать внутри региона: спрос вырос на 10%

С начала 2026 года пользователи сервиса Яндекс Путешествия из республики забронировали на 10% больше отелей и апартаментов внутри региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость ночи составила 6 860 рублей.

Наибольшей популярностью пользуется Казань — на неё приходится 67% бронирований со средней ценой 4 920 рублей за ночь. Далее следуют Набережные Челны (9%, 5 000 рублей) и Нижнекамск (3%, 6 010 рублей).

Большинство путешественников выбирают гостиницы — 72% от общего числа, при средней стоимости 7 460 рублей. Наиболее востребованы трёхзвёздочные (32%, 5 960 рублей) и четырёхзвёздочные отели (27%, 10 120 рублей).

В среднем жители региона бронируют жильё на двоих и на две ночи, что указывает на популярность коротких поездок на выходные. Татарстан вошёл в топ-10 регионов России по числу бронирований на 2026 год с долей около 3%.