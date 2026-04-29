Жительница Бугульминского района отдала мошенникам 3 млн при покупке иномарки

news_top_970_100
Республика
29 апреля 2026  13:24

Женщина вместе с супругом решили обновить машину и наткнулись в соцсетях на группу, предлагавшую услуги по подбору и доставке автомобилей из-за границы. Положительные отзывы и видеообзоры машин усыпили бдительность покупателей.

Злоумышленники выслали потерпевшей договор в мессенджере и реквизиты для оплаты. Женщина перевела на разные счета в общей сложности более трех миллионов рублей (3 141 000). После получения денег ссылка на сообщество исчезла, а «менеджеры» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В МВД призывают проверять информацию о продавцах и не переводить предоплату незнакомцам. В данном случае аферисты воспользовались доверием жертвы и поддельными рекомендациями.

news_right_column_240_400
Новости
