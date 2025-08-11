Жительница Казани лишилась 125 тысяч рублей, подписав онлайн-договор

61-летняя жительница Казани нашла в интернете выгодное предложение о строительстве бытовки. Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, после переписки с продавцом она подписала онлайн-договор и перевела 125 тысяч рублей на указанный счет. Однако после оплаты мошенник пропал, а обещанные услуги так и не были оказаны. Пенсионерке пришлось обратиться в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников. Это не единственный случай обмана. Так, 24-летний работник поверил лжесотруднику «Росфинмониторинга» и перевел 344 тысячи рублей на «безопасный счет». А 38-летняя женщина лишилась 66,5 тысяч рублей, поверив в «выгодные инвестиции» в биржу.

МВД напоминает: не переводите деньги незнакомцам, даже если предложение кажется выгодным. Никому не сообщайте коды из SMS, данные карт и пароли. Внимательно проверяйте информацию и не принимайте решений под давлением. При подозрительных звонках или переписке сразу прекращайте общение. Если вас обманули, срочно звоните в полицию по номерам 102 или 112. Будьте осторожны и берегите свои деньги!