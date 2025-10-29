Жительница Казани лишилась полумиллиона рублей из-за мошенников

news_top_970_100
Город
29 октября 2025  15:16

В Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как местная жительница перевела злоумышленникам nearly 500 тысяч рублей. Инцидент начался с телефонного звонка, в котором неизвестный представился оператором сотовой связи и сообщил об истечении срока действия SIM-карты.

33-летняя женщина, поверив злоумышленникам, предоставила свои паспортные данные и номер СНИЛС. Вскоре она обнаружила, что ее учетная запись на портале госуслуг была взломана. Сразу после этого на ее номер начали поступать звонки от лжепредставителей банковских учреждений, которые убедили ее, что мошенники оформили доверенность на постороннее лицо.

Под предлогом защиты сбережений женщину убедили перевести все средства на "безопасный счет". В тот же день она выполнила указания злоумышленников, внеся через банкомат почти полмиллиона рублей на неизвестный счет. Осознав обман, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В УМВД России по Казани напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении с неизвестными лицами.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани временно отключили газ в двух многоквартирных домах
30 октября в Казани откроется III Всероссийский гастрофорум
Более трети коммунальных сетей Татарстана требуют замены
Бюджет Татарстана: полтриллиона за девять месяцев и вызовы на перспективу
Жительница Казани лишилась полумиллиона рублей из-за мошенников
Невидимые очки, или Как мы сами искажаем реальность
Невидимые очки, или Как мы сами искажаем реальность
«Ак Барс» повторил клубный рекорд по серии побед в КХЛ
«Ак Барс» повторил клубный рекорд по серии побед в КХЛ
«Пастернаковские чтения»: Казань и Чистополь объединили ученые разных стран