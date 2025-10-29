Жительница Казани лишилась полумиллиона рублей из-за мошенников

В Казани возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как местная жительница перевела злоумышленникам nearly 500 тысяч рублей. Инцидент начался с телефонного звонка, в котором неизвестный представился оператором сотовой связи и сообщил об истечении срока действия SIM-карты.

33-летняя женщина, поверив злоумышленникам, предоставила свои паспортные данные и номер СНИЛС. Вскоре она обнаружила, что ее учетная запись на портале госуслуг была взломана. Сразу после этого на ее номер начали поступать звонки от лжепредставителей банковских учреждений, которые убедили ее, что мошенники оформили доверенность на постороннее лицо.

Под предлогом защиты сбережений женщину убедили перевести все средства на "безопасный счет". В тот же день она выполнила указания злоумышленников, внеся через банкомат почти полмиллиона рублей на неизвестный счет. Осознав обман, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В УМВД России по Казани напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении с неизвестными лицами.