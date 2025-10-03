Жительницу Казани задержали за мошенничество на 140 млн рублей

3 октября 2025  14:31

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местной жительницы, подозреваемой в масштабном мошенничестве. По данным прокуратуры Республики Татарстан, общая сумма похищенных средств превысила 140 миллионов рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение жителя Казани, который передал подозреваемой более 8 миллионов рублей под предлогом инвестирования под высокие проценты. Последующая проверка выявила более 35 аналогичных заявлений от других потерпевших.

Согласно материалам дела, женщина предлагала гражданам вкладывать деньги в различные сомнительные проекты, гарантируя значительную прибыль. Однако свои обязательства не выполняла и присваивала средства.

Первоначально территориальные органы МВД выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Прокуратура Республики Татарстан выявила нарушения и отменила эти решения, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемая задержана, ее незаконная деятельность пресечена. Ход следствия находится на контроле прокуратуры республики.

