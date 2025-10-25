Жителям Татарстана в ноябре выплатят уменьшенный аванс из-за праздничных дней

В ноябре 2025 года работники Татарстана получат аванс в меньшем размере, чем обычно. Это связано с большим количеством выходных дней в первой половине месяца, вызванным праздниками.

Как поясняют эксперты, аванс рассчитывается исходя из количества рабочих дней с 1 по 15 число месяца. В первой половине ноября татарстанцев ждет всего 8 рабочих дней: 1, 5, 7 и с 10 по 14 ноября. Во второй половине месяца рабочих дней будет больше — 10.

«На итоговую сумму заработной платы уменьшенный аванс никак не повлияет, поскольку общий доход работника не меняется из-за праздничных дней», — подчеркивают специалисты.

Для наглядности: если работник получает 60 000 рублей в месяц, то стоимость одного рабочего дня в ноябре составляет 3 333 рубля. Соответственно, аванс за 8 рабочих дней составит около 26 667 рублей. Оставшаяся сумма будет выплачена вместе с зарплатой за вторую половину месяца.

Таким образом, несмотря на меньший аванс, общая сумма месячного дохода сохранится неизменной. Работникам не стоит беспокоиться — разница будет полностью компенсирована при получении основной части зарплаты.