Жителям татарстанского села помогут решить проблему с водой по поручению Бастрыкина

news_top_970_100
Республика
20 октября 2025  10:10
Автор:
Владислав Косолапкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в селе Пестрецы в Татарстане. Поводом стало обращение местной жительницы, которая годами не может добиться нормального водоснабжения.

В чём проблема?

Жительница села рассказала в СКР, что в Пестрецах много лет не могут решить проблему с водой. Трубы настолько старые и изношенные, что вода подаётся с постоянными перебоями, а коммунальные аварии случаются регулярно.

Люди годами жаловались в разные инстанции, но, несмотря на все обращения, ситуация так и не изменилась.

Что будет дальше?

Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить ему о результатах проверки по этому обращению. Это значит, что ситуация взята на самый высокий контроль, и теперь местные власти будут обязаны отчитаться о том, что делается для решения проблемы.

news_right_column_240_400
Новости
Более 400 тысяч семей в Татарстане получили материнский капитал
Жителям татарстанского села помогут решить проблему с водой по поручению Бастрыкина
В Татарстане составили антирейтинг компаний — злостных нарушителей ПДД
«Нефтехимик» проиграл в Магнитогорске, пропустив девять шайб
Казанский УНИКС одержал пятую победу подряд
«Балтика» оторвалась от «Рубина» в таблице РПЛ
Казанский «Зенит» «всухую» обыграл «Динамо»
Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане 20 октября