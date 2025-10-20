Жителям татарстанского села помогут решить проблему с водой по поручению Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в селе Пестрецы в Татарстане. Поводом стало обращение местной жительницы, которая годами не может добиться нормального водоснабжения.

В чём проблема?

Жительница села рассказала в СКР, что в Пестрецах много лет не могут решить проблему с водой. Трубы настолько старые и изношенные, что вода подаётся с постоянными перебоями, а коммунальные аварии случаются регулярно.

Люди годами жаловались в разные инстанции, но, несмотря на все обращения, ситуация так и не изменилась.

Что будет дальше?

Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить ему о результатах проверки по этому обращению. Это значит, что ситуация взята на самый высокий контроль, и теперь местные власти будут обязаны отчитаться о том, что делается для решения проблемы.