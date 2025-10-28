«Золотой час» - главный фактор в борьбе с инсультом

Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

По статистике, в Татарстане ежегодно регистрируется около 19 тысяч случаев острых нарушений кровообращения.

Считается, что только 8% пациентов, перенесших инсульт, возвращаются к своей привычной жизни, а остальные становятся инвалидами.

Кстати



C 2004 года 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Не закрывайте глаза на факторы риска

- Инсульт является одной из ведущих причин развития первичной инвалидизации и одной из ведущих причин смертности населения во всем мире. В борьбе с инсультом важнейшим является вопрос профилактики. Именно поэтому после 40 лет каждый человек ежегодно должен проходить диспансеризацию, чтобы выявить основные факторы риска развития инсульта. Эти факторы всем известны: гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, избыточный вес. Поэтому необходимо контролировать эти показатели, особенно людям старшего возраста, - рассказал главный внештатный специалист-ангионевролог Минздрава РТ, заведующий неврологическим отделением ГАУЗ «МКДЦ» Марат Сайхунов. - Еще один важный фактор в борьбе с инсультом - время. У нас примерно только 30% пациентов в первые часы после развития симптомов инсульта обращаются к врачам за помощью. А ждать в этом случае нельзя, потому что теряется драгоценное время. Есть даже такое понятие - «золотой час», когда человеку можно оказать эффективную медицинскую помощь при инсульте. Сейчас в Татарстане действуют 20 сосудистых центров, на следующий год планируется открытие еще одного.

Если успеть вовремя, клетки можно реанимировать

Врач-невролог, заведующий отделением неврологии для больных с ОНМК ГАУЗ «МКДЦ», к.м.н., ассистент кафедры реабилитации и спортивной медицины КГМУ, президент фонда помощи больным инсультом «Зэнгэр тасма» («Синяя лента») Тимур Демин объяснил, как развивается инсульт:

- Острое нарушение мозгового кровообращения возникает, когда кровь перестает поступать к какому-либо участку мозга, и клетки мозга начинают постепенно отмирать. Кровь может перестать поступать либо из-за закупорки сосуда, либо из-за разрыва сосуда. При закупорке сосуда развивается так называемый ишемический инсульт, а при разрыве сосуда - геморрагический инсульт. Без нормального кровоснабжения часть клеток умирает в течение первых минут развития инсульта, другие продолжают отмирать постепенно. Если мы вовремя успеем восстановить кровоток, то сумеем восстановить работу клеток, которые еще живы, но работают из последних сил, на «полуголодном пайке».

Если не успеем, то неврологические нарушения с каждым часом, с каждой минутой будут усугубляться, и в организме наступят необратимые изменения. Время - колоссальный фактор эффективности оказания медицинской помощи при инсульте. Чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем эффективнее она будет и тем больше шансов на выздоровление.

Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан Чингис Махмутов подчеркнул, что в нашей республике за последние годы создана уникальная система помощи людям с заболеваниями кровеносно-сосудистой системы. Работает Межрегиональный клинико-диагностический центр, оснащенный самым современным диагностическим и медицинским оборудованием, кроме того, создана сеть сосудистых центров. Они расположены так, что пациента из любой точки республики можно в течение часа доставить в ближайший центр и оказать ему квалифицированную помощь, тем самым предотвратив развитие инсульта, инфаркта. Главное - вовремя обратиться к специалистам за квалифицированной помощью.

Важно!



Самыми частыми и достоверными симптомами инсульта являются:



- односторонняя слабость в руке или ноге;

- асимметрия лица;

- нарушение речи.



При этих симптомах, а тем более если они проявились практически одновременно, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. При вызове обязательно надо сказать, что у пациента есть подозрение на инсульт.