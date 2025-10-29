30 октября в Казани откроется III Всероссийский гастрофорум

В нем примут участие ведущие специалисты – гастроэнтерологи из России.

29 октября 2025  17:19
Ольга Иванычева

В первый день на пленарной сессии «Гастроэнтерология в фокусе: новые открытия и перспективы» медики обсудят новые подходы к лечению заболеваний пищевода и желудка, а также гематологические аспекты гастроэнтерологических заболеваний

Во второй день в рамках гастрофорума состоится симпозиум «Жировая болезнь печени вне рамок новой классификации», где рассмотрят актуальные проблема гепатологии.

- При лечении заболеваний, связанных с проблемами желудка, мы говорим, не только о гастроэнтерологе. Это и терапевт, и гепатолог, и онколог, и хирург, когда уже необходимо хирургическое вмешательство, – отметил директор Казанской государственной медицинской академии Рустем Хасанов на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».  

