Актеры Казанского ТЮЗа выступили на открытии форума «Родные-любимые»

Актеры Казанского ТЮЗа на открытии всероссийского семейного форума «Родные-любимые» в Москве Фото предоставлено пресс-службой Казанского ТЮЗа

В рамках всероссийского семейного форума «Родные-любимые», посвященного Году семьи, они представили веселую сказочную историю и поделились с детьми и взрослыми некоторыми лайфхаками, как из подручных материалов создать настоящий домашний театр. И это только одно из значимых событий, которые подготовил ТЮЗ в 2024 году.

Как рассказал на встрече с журналистами главный режиссер театра Радион Букаев, в наступившем году зрителей ожидают семь премьер. На конец января намечена премьера спектакля «Омут» по пьесе Ирины Васьковской. В конце марта, к Дню театра, - «Легкий человек» по произведениям Максима Горького. В мае запланировано сразу несколько премьер. Зрители увидят спектакль «Без вины виноватые» по пьесе Александра Островского. Его ставит режиссер из Санкт-Петербурга Тимур Насиров. В главной роли - народная артистка РТ Гузель Шакирзянова.

Два аудиоспектакля для ребят младшего и среднего школьного возраста создаются совместно с Музеем истории КФУ в рамках проекта «Ученые дети». Это первый в России пример необычной коллаборации университета и государственного театра. Проект стал победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Главная задача проекта - через увлекательные приключения пробудить у детей интерес к науке, творческой и исследовательской деятельности. Например, во время ландшафтного спектакля-променада «Сад открытий» школьники, как настоящие ученые-исследователи, будут заполнять «Дневники впечатлений».

В мае ТЮЗ представит аудиоспектакль в центре семьи «Казан». Авторы текста - бывшие участники КВН Тимур Шарифуллин, Михаил Буланов, Александр Кандыба, которые пишут киносценарии и сценарии различных мероприятий. Эта оригинальная и динамичная история будет приурочена к Году семьи.

- Наши планы - работать. Мы осваиваем новые и необычные для театра пространства: улицу, двор, трамвай, музеи и университетские аудитории... Но все-таки наша главная деятельность - это работа на основной сцене, - отметил Радион Букаев. - По плану на своей сцене в течение года мы должны сыграть не менее 340 спектаклей. Надеюсь, что в октябре откроем новый сезон премьерой спектакля Тимура Кулова «Мои университеты» по произведениям Максима Горького. В главной роли - Михаил Меркушин. Эскиз спектакля был показан в июне 2023 года в рамках театральной лаборатории на фестивале «Горький+». А в декабре режиссер Лилия Ахметзянова представит новогоднюю сказку.

Заведующая литературной частью Казанского ТЮЗа Валерия Завьялова рассказала, что театр примет участие в нескольких фестивалях. Спектакль «Иваново детство» пройдет на мероприятии «Эхо Большого детского фестиваля» в Твери. На всероссийском театральном фестивале «Пять вечеров» имени Александра Володина в Санкт-Петербурге ТЮЗ представит спектакль «Шварц, человек, тень». Спектакль «Здесь был Кай» станет участником всероссийского театрального фестиваля «Популярный театр», который проходит в Тольятти. На XХI всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» казанцы представят размышления на темы творчества А.С.Пушкина «Людмила и Руслан». А «Счастливую Шарлотту» Радиона Букаева ждут на всероссийском театральном фестивале им. В.С.Розова «РозовФест» в Ярославле и на международном фестивале камерных театральных форм «ОстровскийFest» в Кинешме.

Кстати

Пластическая баллада «Людмила и Руслан» (размышления на темы творчества А.С.Пушкина) в постановке Радиона Букаева номинирована на российскую национальную премию в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2024 года.