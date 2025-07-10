Александр Аввакумов: О войне надо говорить предельно правдиво

Надо ли писать о войне и как это делать? Как война меняет людей, прошедших через нее? Как запечатлеть для истории героев специальной военной операции?

Фото: Фарит Муратов

Об этом наша беседа с известным писателем Александром Аввакумовым. Александр Леонидович стал победителем первого открытого литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшә» - «Герои рядом». Его повесть «Обратной дороги нет» заняла первое место в номинации «Повесть».

Напомним, конкурс «Геройлар янәшә» - «Герои рядом» был объявлен Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям. На конкурс поступило 136 работ. География участников обширная: Москва, Татарстан и Удмуртия, Ульяновская, Новосибирская области, Красноярский край. Работы принимались в пяти номинациях на русском и татарском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений», «Очерк», «Вклад в патриотическое воспитание в Республике Татарстан через литературу». Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась недавно в Национальной библиотеке РТ.

«Там неверующих нет»

- Александр Леонидович, какие ощущения у вас были после поездки в зону СВО?

- Дважды ездил на Донбасс в составе добровольческих бригад. Первая поездка состоялась в 2014 году. Мне позвонил знакомый из Екатеринбурга: «У нас собралась группа на Донбасс. Поедешь с нами?» - «Поеду!» Мы выступали в госпиталях, побывали на передовой. Меня просили написать об этом противостоянии. Но тогда к этой теме подойти было очень сложно, я делал просто наброски. А в октябре прошлого года поехал на Донбасс в составе небольшой делегации от Союза писателей РТ. За 12 дней побывали во многих местах, госпиталях. Поразил Луганск. Ожидали там увидеть много разрушенных зданий, а оказалось, что город живет вполне мирной, нормальной жизнью: работают торговые центры, на улицах много людей, молодежи. Мы были потрясены. Если не знаешь, что ты находишься в Луганске, никогда не скажешь, что это прифронтовой город. На передовой был свидетелем такой удивительной ситуации. Батальон, человек 400 - 500, и они все вместе молятся перед боем. Это люди разных вероисповеданий, и каждый молится своему Богу. Это фантастика. Нигде такого не увидишь. Война меняет человека. Там неверующих нет.

- Эти впечатления тоже нашли отражение в вашей повести «Обратной дороги нет»?

- Когда объявили условия конкурса «Геройлар янәшә» - «Герои рядом», у меня уже были определенные заготовки по этой теме. Получился роман «Обратной дороги нет». Это реальная история про командира группы разведчиков, которые ушли на задание за линию фронта и не вернулись. Мне сказали, что для конкурса нужен не роман, а повесть. Пришлось текст сильно сокращать. Мне хотелось написать честное, искреннее произведение о войне, и я это сделал.

На СВО герои реальные, а не мифические

- Война - тема тяжелая, серьезная. Как о ней писать?

- Я считаю, что обязательно надо писать о войне, и не только о специальной военной операции, но и о Великой Отечественной, потому что слишком дорого заплатили мы за Победу. Та война унесла жизни 27 миллионов жителей нашей страны. Это очень приблизительная цифра. Не знаю, насколько она достоверна. Сталин сказал: «Запишите, что у нас погибло 7 миллионов человек». При Хрущеве эта цифра выросла до 15 миллионов, при Брежневе - до 20 миллионов. Сейчас речь идет о почти 30 миллионах погибших.

О войне надо говорить предельно правдиво, а не складывать очередные мифы. Конечно, читателям нужны герои, яркие примеры мужества. Но есть герои реальные, а не мифические. Познакомился в госпитале с парнем из Нижнекамска - санитар, был дважды ранен. Он за время службы вытащил с поля боя больше 200 раненых бойцов. Иногда приходилось по три-четыре человека на себе тащить волоком под огнем противника. Вот это настоящий подвиг, настоящий героизм, но он почему-то чаще всего остается незамеченным. Вот о таких людях надо рассказывать. Читатели очень чувствуют неправду. Любая недостоверная деталь, любое приукрашивание, любая маленькая ложь вызывают большое недоверие ко всему произведению. Поэтому надо стараться работать честно.

Возвращение в мирную жизнь может стать болезненным

- А как сами участники специальной военной операции относятся к произведениям об СВО?

- На встречах мы дарили ребятам свои книги. Они с радостью и благодарностью их брали, но просили: «Не надо нам рассказывать о войне. Расскажите лучше о любви, о мирной жизни». Они каждый день сталкиваются с кровью, смертью, и им хочется увидеть, услышать что-то другое… Я хоть и не люблю Сталина, но он понимал мощную силу слова, искусства: фронтовые концертные бригады выезжали на передовую, в госпитали. Артисты выступали перед бойцами, читали стихи, пели любимые песни. И это поднимало боевой дух солдат. Мы были в зоне СВО с группой артистов филармонии. Хочется, чтобы культурных десантов из писателей, поэтов было больше. И на таких встречах нужна искренность, душевность. Это не так, что чисто формально приехал, выступил, засветился, сфотографировался с бойцами, выложил фото в соцсети: «Я там был». Туда должны ехать люди, которые делают это от души.

- Насколько война меняет тех, кто находится в зоне боевых действий?

- Война, безусловно, меняет человека, его отношение к жизни, к людям. Там человек человеку друг, товарищ и брат. Это не просто слова. Это настоящее фронтовое братство, потому что там по-другому нельзя. Разговаривал с врачом госпиталя, который приехал туда работать из Татарстана. Он говорит: «Дали мне 10 суток отпуска, приехал домой. Ну, жена на радостях: «Давай пойдем в ресторан!» Пошли. А там компания что-то шумно праздновала. Пьяные, сытые, кричащие… Я на них смотрю, а сам думаю о своих ребятах в госпитале. Там парни жертвуют собой, страдают от ран, а здесь веселятся, прожигают жизнь…» Да, с фронта люди возвращаются другими. И они просто поражаются тому, что здесь продолжают жить так, как будто в мире ничего не происходит, как будто нет никакой специальной военной операции. У фронтовиков обостренное чувство справедливости. Когда они будут возвращаться с войны домой, у них могут возникнуть проблемы с адаптацией к мирной жизни, и к этому надо быть готовым.



Справка «КВ»

Александр Аввакумов прошел путь от рядового оперуполномоченного до первого заместителя начальника Управления уголовного розыска МВД РТ. Служил в Афганистане. Вместе со своей группой раскрыл кражи одного из списков Казанской иконы Божией Матери и раритетного подлинника XVI века - Смоленской иконы Божией Матери (Седмиозерской) из Петропавловского собора, совершенные в 1993 году. Эти и другие реальные исторические события стали основой для его детективных романов и повестей. Дважды лауреат литературной премии МВД РФ, лауреат российской литературной премии имени Эдуарда Хруцкого. Член Союза писателей Татарстана и Союза писателей России. Председатель Совета ветеранов уголовного розыска РТ.