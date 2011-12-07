Айрат Хаметов: У нас даже двери поют, а не скрипят

Представляем гостя

Айрат Хаметов родился 2 марта 1971 года. Выпускник Российской академии театрального искусства и Казанского государственного института культуры по специальности «режиссура хореографии». В 2005 году Айрат Хаметов назначен художественным руководителем Государственного ансамбля песни и танца РТ, где 20 лет был солистом. Является режиссером не только концертных программ ансамбля, но и многих правительственных мероприятий в Татарстане, России и за рубежом, например Дней культуры Республики Татарстан в Москве, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Беларуси, Турции, а также федеральных Сабантуев в регионах России.

Как готовилась эта уникальная программа? Как песня и танец помогают сохранить генетический код народа? Почему артисткам ансамбля запрещено стричься? Об этом мы узнали из беседы с гостем редакции — художественным руководителем легендарного коллектива, народным артистом РТ Айратом Хаметовым.

Спектакль о свадьбе — красивое научное исследование

— Айрат Ринатович, как и где собирались материалы для «Свадьбы»? Это же настоящее научное исследование и реконструкция татарских свадебных обычаев…

— Основа программы документальная. Тема очень интересная. Стали читать книги, искать в архивах и нашли исследование студента Казанского университета XIX века, который изучал обрядовые традиции казанских татар. Много интересного о свадебных обрядах сибирских татар узнали во время гастролей в Сибири. На основе документальных материалов получился сюжетный спектакль.

— Во время пандемии ансамбль гастролировал?

— После снятия жесткого карантина мы ездили по деревням и селам Татарстана, дали более 80 бесплатных концертов с мастер-классами. Выступали в сельских домах культуры, которые были построены или отреставрированы в рамках федерального проекта «Культура». Это хорошие залы, где можно давать качественные представления. Мы видим на наших концертах много детей, и это радует.

— А ваше увлечение танцами тоже из детства?

— Родился я в Казани, детство провел в Атнинском районе, в деревне у бабушки. С соседскими ребятами устраивали концерты: улица на улицу. Взрослые нам помогали. Я танцевал, и мне говорили: «Будешь в ансамбле танцевать!». После школы отправили в Казань, и в 16 лет меня взяли в ансамбль песни и танца. Я был несовершеннолетний, поэтому в Кабинете министров ТАССР выдали официальное разрешение на работу в ансамбле. Службу в армии проходил в военном ансамбле. Образования хореографического у меня не было, поэтому после армии поехал учиться в Москву, в Российскую академию театрального искусства.

Сохранить генетический код нашего народа

— Сложно было становиться руководителем коллектива, где 20 лет работали артистом?

— Это непросто, но мне никогда не была интересна поговорка о солдате, который мечтает стать генералом. Мне интереснее быть генералом, который должен стать маршалом. Благодарен судьбе, что пришел в ансамбль в переломный момент.

Моя задача в том, чтобы продолжить замечательные традиции ансамбля. Нам нельзя потерять эту преемственность поколений. И мы продолжаем доносить до зрителей информацию, генетический код нашего народа, чтобы они почувствовали, поняли, кто мы, где наши корни.

У ансамбля большая история. С 1937 года он располагается в старинном здании на улице Островского. За более чем 80 лет здание намолено, оно полностью пропитано музыкой, там даже двери поют, а не скрипят.

— Но ансамбль не назовешь музейным, у вас традиции подаются современно, креативно…

— Всегда надо быть в тонусе, экспериментировать. Я не боюсь приглашать для постановок программ людей со стороны, известных мэтров из Москвы, Санкт-Петербурга, с Украины, которые не знают наш национальный материал. У них свежий взгляд на привычные для нас детали, мотивы. В результате появляются очень интересные идеи и номера.

— Вы помните самую необычную реакцию на выступление ансамбля?

— Это было в Нижневартовске. После концерта мы загружаем в автобус костюмы, аппаратуру. Нам предстоит 150-километровый переезд в другой город. Вдруг подходит бабушка, встает передо мной на колени: «Спасибо, сынок, если бы не ваш концерт, то так и умерла бы, не увидев красоту своего народа…». У меня ком в горле, слезы на глазах… Вот такие моменты запоминаются на всю жизнь.

«Оставьте все проблемы за дверью!»

— Интересно, какое отношение властей к коллективу было в советское время?

— Поддержка государства была всегда. На нас смотрели и смотрят как на визитную карточку республики. Но я бы сказал, что наш ансамбль не визитная карточка, а бренд Татарстана, достояние республики. А этот статус ко многому обязывает. К внешнему виду артистов есть особые требования. Например, девочкам нельзя стричься и красить волосы, потому что в ансамбле нужны артистки с длинными натуральными косами. Все это оговаривается в контракте.

Есть у нас еще одно строгое правило. Когда едем на гастроли, то выходить из наших автобусов надо красивыми, причесанными, с улыбкой и хорошим настроением. И неважно, сколько часов мы были в дороге.

— Айрат Ринатович, вы диктатор в работе?

— Нет, но без дисциплины нельзя. Коллектив — это как монастырь. Если ты приходишь туда, то надо принять его устав, а не навязывать свой. Наш ансамбль большой, многоплановый, многожанровый и живет по своим правилам. Дисциплину поддерживаем рублем. Через кнут, через пряник.

Всем говорю: «Здесь нет ваших проблем. Все проблемы остались за дверью. Здесь только творчество. Если не согласен, спасибо, до свидания!».

Всегда поддерживаю начинания наших ребят. С радостью отпускаю их на конкурсы, никогда не запрещаю выступать где-то на стороне, подрабатывать на праздничных мероприятиях. Пожалуйста! Я и костюмы даю. Нет вопросов. Только одно условие — в программе их должны представлять как артистов Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Сцена любит молодость

— Артисты ансамбля могут рассчитывать на досрочную пенсию?

— Да, стаж танцовщиков, как у артистов балета, 20 лет. Я считаю, надо законодательно решать вопрос, чтобы танцовщик после наступления пенсионного возраста уходил со сцены. Сцена любит молодость. 40-летняя танцовщица, пусть она в отличной физической форме, все равно будет проигрывать рядом с 20-летней. Со сцены надо уходить вовремя. Но многие этого, к сожалению, не понимают.

— А как складывается судьба бывших артистов, это же совсем нестарые люди — им всего 40 — 45 лет?

— Кто-то организует творческие коллективы, начинает свои проекты, кто-то работает с детьми. Но не каждый хороший танцовщик может быть хорошим педагогом, хореографом или режиссером.

Детская студия при ансамбле работает уже 25 лет. Многие ее выпускники стали солистами ансамбля. В этом году тоже набрали ребят. Хочу набрать и вокальную группу, чтобы создать детский ансамбль песни и танца Татарстана. Это важно для сохранения и передачи наших традиций новому поколению.

Танец — дело семейное

— В ансамбле много семейных пар — это так творческая обстановка располагает к возникновению любви?

— Я сторонник того, чтобы у нас появлялось больше семейных пар, потому что общее дело объединяет, создает в коллективе и семье дружескую атмосферу. Семья — это одна цель, одна идея. И мы с будущей супругой познакомились в ансамбле. Вместе танцевали. Сейчас Лейсан Хаметова — заведующая кафедрой хореографического искусства Казанского государственного института культуры, работает педагогом-репетитором в ансамбле. Младшая дочь окончила хореографическое училище, танцует в ансамбле. Она с детства знала, что профессия танцовщика — это адский труд: все ноги стерты до мозолей, там болит, тут болит. Плакала, а на репетиции шла. Старшая дочь по профессии мама. У нее трое детей — все девчонки. Мы живем одной командой.

— А где берете энергию?

— Энергетическая подпитка нужна всем. Каждый находит ее в чем-то своем: кто-то рисует, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то читает, кто-то ходит в храм, а кому-то приятно заняться физическим трудом. Я люблю работать в саду. Там обо всем забываю, мне там хорошо.

— Интересно, что выращиваете?

— Сейчас только цветы. Что сажаю — все растет, даже самые капризные растения! Садоводы с большим опытом мучаются, прививают, удобряют, а я — закинул в землю и все… Они спрашивают, как это у меня получается? Не знаю, просто надо любить то, что делаешь.

— Айрат Ринатович, у вас есть семейная новогодняя традиция?

— У супруги день рождения 30 декабря. Много лет мы перед Новым годом куда-нибудь уезжали только вдвоем и посвящали это время себе. Но в этом году из-за пандемии будем дома. Этот год показал всем нам, что самое важное в жизни — здоровье. Поэтому главное пожелание на 2021 год — здоровья! И больше веры в себя.

Историческая справка

21 августа 1937 года при Татарской государственной филармонии под руководством Зулейхи Ахметовой была создана капелла, которая впоследствии преобразовывается в ансамбль песни, музыки и танца. Руководителем танцевальной группы стал солист Казанского городского оперного театра Юлий Муко, окончивший балетную школу Петербурга.

30 апреля 1938 года ансамбль дал свой первый концерт, посвященный празднику Первое мая. В военные годы ансамбль создал несколько концертных фронтовых бригад, выступавших на фронте и в тылу.

В 1960 году Государственному ансамблю песни и танца Татарской АССР присуждена премия имени Г.Тукая.

В 1978 году художественным руководителем коллектива становится выпускница Казанской государственной консерватории Лима Кустабаева.

В 1988 году коллектив был удостоен высокой награды - звания ордена Дружбы народов.