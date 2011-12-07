Традиции «Кутуй-феста» будут продолжены

В вечере приняли участие Алексей Остудин, Нури Бурнаш, Айрат Бик-Булатов и другие известные казанские поэты. Звучали стихи Рустема Кутуя и еще двух поэтов, ушедших из жизни, — Сергея Малышева и Розы Кожевниковой, которые в этом году отметили бы 70-летний юбилей. Также почтили память инициатора и организатора «Кутуй-феста» — литературоведа, заслуженного работника культуры РТ Маргариты Небольсиной, скончавшейся в январе 2020 года.

По традиции в рамках фестиваля прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур». Научный форум состоялся на базе института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации формат конференции был смешанный: для казанских участников — офлайн, для участников из других городов, регионов и стран — онлайн.

В этом году главной темой для обсуждения ученых, литературоведов, писателей, художников стало творчество Рустема Кутуя и писателя, драматурга, переводчика, мыслителя, автора более 20 книг стихов и прозы Равиля Бухараева.

На конференции работали три секции — «Диалог культур в литературе: литературные взаимосвязи и взаимовлияния», «Значимые имена литературы и литературоведения Республики Татарстан», «Художественное воплощение мира детства в произведениях русскоязычных писателей».

— Участники конференции активно обсуждают вопросы правомерности использования термина «русскоязычная литература», о месте русскоязычных писателей в культурном пространстве того или иного народа, связь их творчества с национальным компонентом: как в творчестве русскоязычных писателей проявляется диалог между русской и национальной литературой, как взаимодействуют русскоязычные писатели с современной национальной литературой своего региона.

Практика показывает, что многие русскоязычные писатели одновременно являются и переводчиками произведений художественной литературы своего региона, поэтому одним из постоянных направлений работы конференции является и проблема художественного перевода, — отметила член оргкомитета и сопредседатель фестиваля — член Союза писателей РТ Альфия Галимуллина.

В рамках конференции представители Татарстанского отделения общероссийской общественной организации «Союз переводчиков России» провели мастер-класс для студентов ИФМК КФУ. А поэт, переводчик, член комиссии по переводам Союза российских писателей, заслуженный деятель искусств РТ Вера Хамидуллина провела тренинг на тему «Профессионально-коммуникативная компетенция переводчика».