Казанский театр Камала открывает новый сезон 1 октября

Татарский государственный Академический театр им. Г. Камала открывает новый 116-й сезон. Во время него планируются премьеры, концерты оркестра, интерактивные экскурсии, конкурсы, юбилеи, фестивали и форумы, сообщили в театре.

Первым спектаклем сезона будет «Голубая шаль», которую сыграют 1 октября в 19:00. А в начале ноября старейший национальный театр проведет первую премьеру сезона – спектакль «Сәфәр»/«Дорога». Спектакль жанра грустная комедия расскажет зрителям историю взаимоотношений двух братьев.

«Дорога» – это дебютная пьеса известного журналиста, автора и ведущего программы «Юлчы» на ТНВ Альберта Шакирова. Режиссер нового спектакля – Рамиль Гараев. Художественным руководителем постановки выступит главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

Напомним, Правительство РТ планирует построить новое здание Татарского государственного академического театра Камала. Увеличат площадь театра и создадут современные условия для создания самых актуальных постановок.