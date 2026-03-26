Дениль Мальдонадо пропустит контрольный матч с Перу

Защитник «Рубина» Дениль Мальдонадо покинул расположение сборной Гондураса, сообщает южноамериканская пресса. Игрок обороны прервал тренировочный сбор по личным причинам – легионер казанского клуба отправился на роды жены. Подчёркивается, что отъезд был согласован с тренерским штабом.

Сборная Гондураса проводит сборы в Испании, а 31 марта в Лиме отыграет контрольный матч против сборной Перу. Мальдонадо не выступал за национальную команду с июля 2025 года, а в составе «Рубина» в текущем сезоне провёл четыре игры.