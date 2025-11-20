Дмитрий Цинман: Русские шашки - они и в Африке русские шашки

Чемпионат состоялся в городе Манавгат (Турция). Дмитрию Львовичу доверили сыграть в пяти встречах, и во всех он одержал победу, включая решающую над сборной Белоруссии. Сборная России завоевала золото. Сборная Белоруссии стала серебряным призером. Бронзовые медали - у сборной команды Узбекистана.

Фото: Лилия Харисова

Мы рады, что Дмитрий Цинман побывал в гостях у редакции «Казанских ведомостей» на дружеском чаепитии.

«К счастью, шашки остаются вне политики»

- В последние годы у российских спортсменов возникают серьезные проблемы с допуском на международные соревнования. Вы не сталкивались с этим на чемпионате мира?

- К счастью, шашки остаются вне политики. Мы выступали под российским флагом, на церемонии награждения звучал гимн России. В Турции ни на улицах, ни в отеле мы не чувствовали какого-то негативного отношения к россиянам да и вообще ко всем участникам чемпионата.

- А кто вошел в сборную России?

- У нас была сильная команда: Сергей Белошеев из Крыма, Гаврил Колесов из Якутии, Дамир Рысаев из Башкортостана, Иван Илясов из Московской области и Денис Филатов из Санкт-Петербурга. Главными нашими соперниками были сборные Белоруссии, Узбекистана, Замбии.

- В Африке тоже играют в русские шашки?

- Да, в последние годы там шашки развиваются активно. Прошло уже три чемпионата Африки по русским шашкам. В них принимают участие команды из 10 стран. И вполне заслуженно сборная Замбии заняла почетное четвертое место на чемпионате мира, уступив всего одно очко команде Узбекистана.

- Интересно, чем русские шашки отличаются от других видов этой игры.

- Видов шашек много. Известно, что шашки находили при раскопках египетских пирамид. Если говорить о более близких к нам временах, то первое пособие по шашкам появилось в Испании в 1547 году. Но это были не русские шашки, а испанские. В России «Правила для шашечной игры» были изданы в 1791 году. А первый русский учебник «Руководство к основательному познанию шашечной игры, или Искусство обыгрывать всех в простые шашки» Александра Дмитриевича Попова вышел в 1827 году.

Умение побеждать и подниматься после поражений

- Представители старшего поколения помнят, что еще в 1970-е годы во многих дворах играли в шашки, это был очень популярный вид семейного времяпровождения. Можно ли сегодня возродить эту традицию?

- Чтобы шашкам вернуть народную популярность, нужно начинать с детей. В каких-то школах пытались внедрить преподавание шахмат, но шашки для преподавания даже не рассматриваются… Идея хорошая, но для этого нужно, чтобы в школах появилось определенное количество педагогов, тренеров, которые не просто знают правила игры в шашки, но и могут обучать этой игре детей. А для этого нужна подготовка.

У шашек есть огромное преимущество - это игра не затратная, здесь не нужен какой-то дорогой инвентарь, спортивная форма. Шашки - это не только умение логически мыслить. Они воспитывают в человеке дисциплинированность, собранность, ответственность, умение побеждать и подниматься после поражений. Все эти качества обязательно пригодятся в жизни.

- Вы занимаетесь шашками с детства?

- С шашками познакомился благодаря папе. Сначала он поддавался мне, потом понял, что я играю так, что поддаваться уже не надо. В 5 лет папа отвел меня в шахматную школу к тренеру Фариду Шайдуллову. Фариду Халиулловичу сейчас 77 лет, он и поныне работает, тренирует ребят.

- А вы тоже отвели своего сына в шахматную школу?

- Егору 10 лет, он попробовал и шашки, и шахматы. Правила знает, играть умеет, но какой-то тяги к этим играм у него нет. Он занимается в музыкальной школе по классу трубы. Вот это ему нравится, это ему интересно.

Проблема шашек - в самих шашках

- Какой регион России можно назвать самым шашечным?

- Это, безусловно, Якутия. Там количество подготовленных гроссмейстеров, по-моему, больше, чем во всех регионах России вместе взятых. Такие результаты стали возможны благодаря системе подготовки юных шашистов. У них есть шашечные интернаты для одаренных детей, много талантливых тренеров. И еще важно, что у них есть эффективная финансовая мотивация. Например, за победу на чемпионате у них шашист получает 500 тысяч рублей. Якутские спортсмены этого не скрывают и сами об этом открыто говорят.

- А как поддерживают шашки в Татарстане?

- У нас в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го игре в шашки обучаются 150 ребятишек, работают 6 тренеров. Филиалы школы открыты в Нижнекамске, Тетюшах. К нам на соревнования приезжают ребята из Зеленодольского, Балтасинского, Высокогорского районов, Набережных Челнов. Наша школа подведомственна Министерству спорта РТ, которое по мере возможности финансирует нас на главные старты.

Шашки в России набирают популярность. Количество участников и регионов, которые принимают участие в шашечных турнирах, с каждым годом увеличивается. На последнем чемпионате России среди мужчин играли уже 92 шашиста из 32 регионов. В этом году в нашей школе проходило первенство Приволжского федерального округа. Мы принимали 230 юных игроков из всех 14 регионов ПФО, а в прошлом году были представители только 10 регионов.

Татарстан - спортивная столица, но утверждать, что мы переживаем шашечный бум, нельзя. Хотелось бы, чтобы в республике не забывали про интеллектуальные виды спорта.

- Дмитрий Львович, как вы считаете, почему к шашкам отношение не такое серьезное, как, например, к шахматам?

- Проблема шашек - в самих шашках, то есть в них слишком простые правила. Мне нравится одно высказывание о том, что шахматы - это сложная игра со сложными правилами, а шашки - сложная игра с простыми правилами. Поэтому многие полагают: «А, шашки! Это же элементарно! Это и я так могу!» Но простота шашек обманчива. Да, правила простые, но знание правил и умение играть - это разные вещи.

«Вот они только сидят и думают»

- Вы используете в тренировках компьютерные шашечные программы?

- Благодаря новейшим технологиям готовиться к соревнованиям стало немножко легче. В интернете можно найти любое обучающее видео по шашкам. Интернет есть, желание есть, программы шашечные есть. А если еще есть и тренер хороший, который даст правильное направление, поможет разобраться в этом изобилии информации, то это вообще замечательно. Но мне привычнее работать с книгами. По шашкам всегда было и есть очень много пособий. Помню, в детстве у меня была книга в оранжевой обложке «Антология шашечных комбинаций», там было более 2 тысяч комбинаций с диаграммами. И я в выходные дни мог решать по 50 - 100 шашечных задачек. Никто меня не заставлял, мне это было интересно.

- А насколько для шашиста важна физическая подготовка?

- Правильный вопрос. Обычно про шашистов и шахматистов говорят: «Вот они только сидят и думают». Но это не совсем так. Шашки - это все-таки не только интеллектуальная игра, это настоящий спорт. К соревнованиям нужно подготовить себя и морально, и физически, чтобы во время игры чувствовать себя уверенно, чтобы нигде не болело, не кололо.

Любое некомфортное ощущение в теле отвлекает, переключает внимание с игры на эти ощущения. Это приводит к потере концентрации, а без концентрации победить невозможно.

Знаю, что некоторые шашисты занимаются фитнесом, ходят в бассейн. Я, например, стараюсь соблюдать режим дня, по возможности правильно питаюсь. Люблю ходить пешком. Живу в четырех остановках от места работы и в хорошую погоду всегда с удовольствием хожу пешком.

«Стараюсь без надобности лишний раз не рисковать»

- Для вас существует такое понятие, как «неудобный соперник»?

- Все относительно. Например, условно говоря, я соперника побеждал семь раз подряд. О чем это говорит? Да ни о чем. Это вовсе не значит, что я выиграю у него в восьмой раз. Наоборот, по теории вероятности у меня больше шансов не выиграть. Конечно, у каждого шашиста есть свой стиль игры: кто-то играет агрессивно, напористо, кто-то более сдержанно, и это необходимо учитывать.

- А как вы можете определить свой стиль игры?

- Я игрок более академичного стиля, стараюсь без надобности лишний раз не рисковать. С одной стороны, это хорошо, но с другой, возможно, не очень. Если у меня есть выбор - сыграть аккуратненько вничью, но эта ничья гарантирует мне место в тройке призеров, или пойти ва-банк, который может грозить поражением, выберу первый вариант. Иногда все же приходится рисковать, но чаще выбираю надежность.

- Дмитрий Львович, у вас есть замечательные ученики Андрей Гнелицкий и Денис Шогин, которые стали титулованными спортсменами. Какие ощущения у вас, когда случается им проигрывать?

- Да, такое случается, правда, нечасто. Значит, ученики превзошли учителя, чему-то я их научил… Андрей и Денис - уже опытные, титулованные спортсмены. Андрей - международный гроссмейстер, призер Кубка мира, Денис выигрывал чемпионат России. Они сильные и достойные соперники.

- Как воспринимаете поражения?

- Естественно, огорчаюсь, все время прокручиваю партию в голове, анализирую: «Мог же в этой ситуации по-другому сыграть!» Бывает, что даже по ходу партии понимаешь, что совершил ошибку, и думаешь: «Ну как ты мог сходить так?! Ну почему ты не увидел другой ход?!» Но ошибки в шашках исправлять очень сложно.

- К каким соревнованиям готовитесь после чемпионата мира?

- Планирую принять участие в финале Кубка мира по шашкам, который пройдет в Санкт-Петербурге с 8 по 12 декабря.

- Удачи и победы!