Госдума ограничила прием детей мигрантов в школы без знания русского языка

Госдума приняла законопроект, касающийся приема детей мигрантов в учебные заведения, который был утвержден во втором и третьем, финальном чтении. Согласно новому законодательству, дети мигрантов должны будут продемонстрировать знание русского языка для зачисления в школы. Для этого будет организовано бесплатное тестирование, и те, кто не сможет пройти его, не смогут начать обучение.

Кроме того, в тот же закон включено положение, запрещающее прием в школы детей, находящихся в России нелегально. Рособрнадзор возложен с обязанность разработать тестовые материалы, установить критерии оценки и определить минимально допустимые баллы.

Автором законопроекта выступили высокопоставленные чиновники, включая председателя Госдумы Вячеслава Володиных и вице-спикера Ирину Яровую, а также руководителей главных комитетов и фракций. Вячеслав Володин, обсуждая инициативу в своем Telegram-канале, отметил, что с начала года Госдума уже приняла 14 федеральных законов, направленных на улучшение миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.

По приведенной статистике Володина, 41% детей мигрантов сталкиваются с трудностями в изучении русского языка, что усложняет их учебный процесс и общение с окружающими. Низкий уровень знания языка приводит как к стрессовым ситуациям для самих детей, так и к проблемам для их одноклассников.

Ранее мы писали, что в Татарстане с 2025 года планируется введение запрета на труд мигрантов в нескольких ключевых сферах. Разрабатывается соответствующий указ, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.