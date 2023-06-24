«Их уже не спасти»: эксперты о том, почему в казанском Парке Победы высыхают ели

Недавно, прогуливаясь с женой по Парку Победы, сделали малоприятное для себя открытие: авиационная техника, обычно «замаскированная» развесистыми лапами голубых елей, теперь стала лучше просматриваться со стороны пешеходной дорожки. Пригляделись, дело оказалось в том, что ветви деревьев частично посохли и утратили серебристую хвойную пушистость, еще часть сучьев спилена. Пройти-то мимо такого печального зрелища мы прошли, но захотелось выяснить откуда у него корни растут.

От штата Юта до Кремля и до окраин

В нашей стране особое отношение к голубым елям. Это не просто виды растения: корни-ствол-ветки-листочки/хвоя, какими их открыли для себя школьниками, познавая азы ботаники. Образ этих деревьев, опять же, не возникает, когда речь заходит о новогодних праздниках и едва ли не из каждого бытового электроприбора звучит песенка про то, как маленькой елочке холодно зимой. А все потому, что голубая ель проходит под №1 в перечне мемориальных деревьев: они высажены в знаковых местах, начиная от Кремлевской стены, Брестской крепости, Мамаева кургана и заканчивая зданиями администраций различного уровня.

«Броня крепка и танки наши быстры», а вот голубые ели подкачали. Фото: © Дмитрий Сивков

Впрочем, голубую ель почитают и на исторической родине – в Северной Америке, так один из видов – Маджестик блю (Majestic Blue), по-другому – «величественная», является государственным деревом штатов США Колорадо и Юта. Как же, имея американское происхождение, голубая ель стала своей в России? Непросто. Первых серебристых колючих красавиц завезли в нашу страну в средине XIX века, но они тяжело приживались в более суровом, чем на родине, климате. Адаптировать иностранок смог ученый-селекционер Иван Ковтуненко, он разработал уникальный метод выращивания сеянцев этих деревьев, за что был удостоен Сталинской премии.

С эпохой вождя народов и связана история официализации голубых елей. Сегодня может показаться, что на Красной площади они были всегда, но впервые появились там менее века назад – в 1930-х годах, сменив у зубчатой стены липовую аллею. За минувшее с той поры время элегантные серебристые хвойные деревья стали воспринимаются как неотъемлемая часть Кремлевского ансамбля. Затем уже мода на «голубое озеленение», как водится, пошла гулять «от Москвы до самых до окраин».

Первые ели появились у Кремля в начале 1930-х годов, сменив липы.

Как удалось выяснить, в казанском Парке Победы голубые ели появились 28 лет назад – в конце апреля 2005 года. Тогда 60 хвойных деревьев в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне посадили ветераны-фронтовики. За эти годы двухметровые голубые красавицы заметно выросли и несомненно придали торжественности одному из самых популярных мест отдыха столицы Татарстана. И тут такое…

«Не дожидаясь перитонитов»

С просьбой прокомментировать ситуацию «Казанские ведомости» обратились в Дирекцию парков и скверов Казани и специалистам в области ботаники и физиологии растений. Из последних более предметный разговор состоялся с Виктором Ивановым, заведующим дендрарием Волжско-Камского заповедника.

Виктор Борисович, что по вашему мнению могло стать причиной высыхания этих деревьев?

Причина в погодных условиях, и она комплексная. Начиная с осени и заканчивая весной погода была очень неблагоприятная для деревьев и для елей, в частности. И не только голубых. Осенью немного влаги было, ближе к зиме – дождь и сразу мороз, все это наложилось одно на другое. Еще весна выдалась холодная и сухая. Воды практически не оказалось в почве.

Все это очень негативно сказалось на состоянии растений. Они оказались ослаблены и, соответственно, подвержены различным болезням. Тут, похоже целый комплекс болезней и вредителей, в частности – бурая шутта, плюс молодые, только что распустившиеся побеги, видимо, подмерзли после заморозков.

Это критично?

Данные деревья практически уже не спасти. Естественно, они в таком чахлом виде еще долго протянут, но их состояние будет только ухудшаться. При таком очаге поражения, боюсь, ели обречены.

То есть остаются лишь кардинальные меры?

Да, только удалять.

А то, что, как видно, сухие ветки обрезают, может помочь делу?

Только этого мало. Получается, работники парка ликвидируют лишь следствие, а не причину. Надо проводить лечение. А судя по тому, что несмотря на санитарную обрезку, поражение хвои продолжается, этого либо не делается, либо – в недостаточной степени. Опять же рядом находятся здоровые деревья, пока у них хорошее состояние, им заразиться не грозит, но стоит лишь ослабнуть, под воздействием тех же природных факторов, о которых мы в самом говорили, так перейдет и на них. Так что лучше проводить, не санитарную обрезку, а рубку.

Сказано это было в довольно мягкой форме. Подумалось, что тут уместна была бы и более убедительная интонация, вроде той, с которой героиня Риммы Марковой ставила диагноз в фильме «Покровские ворота»: «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!».

Очередное «аварийное зеленое насаждение» у мемориального комплекса. Фото: © Дмитрий Сивков

Елка – не палка

Ставшая уже афоризмом кинофраза на ум пришла на случайно. Ведь к ней и по форме, и по духу в своей риторике довольно близки некоторые специалисты. На этой неделе в ходе архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги», помимо прочего эксперты обсуждали и тему, почему в Казани не приживаются те или иные деревья, и какие из них лучше всего подойдут нашему климату.

В частности, инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин утверждал, что столица Татарстана теряет свою идентичность за счет присутствия в массовой городской посадке ели обыкновенной. И что в лесостепной зоне это дерево не может занимать доминирующее положение. А между тем, есть сосна, которая прекрасно себя чувствует наших широтах. «Может быть, и хорошо, что вся ель усохнет — наконец-таки сосну посадят. И липы вернут, которые более уместны в городе», – сказал Игорь Сафиуллин.

Эту цитату собеседнику передал дословно, интересно было узнать мнение лесовода на этот счет.

В принципе, в городе ту елку, которая в лесу растет, конечно, желательно не сажать, особенно в близи автодорог. Она плохо переносит загазованность воздуха, – прокомментировал услышанное Виктор Иванов. – Но голубая ель – тут другая история. Она более устойчивая для городских условий. Все дело именно в голубом цвете хвои, она имеет парафиновый налет. Он влияет на транспирацию – процесс движения воды через растение, уменьшает испарение влаги из хвои. Так что голубые ели можно сажать. Другое дело, что следить за ними надо, это же не палку в землю воткнули. Смотреть нужно, создавать благоприятные условия обитания.

Виктор Иванов: «Ели в Парке Победы уже не спасти». Фото: © Дмитрий Сивков

А тут, получается, в жесткой среда естественного отбора оказались.

Вроде того. Для них это же стрессовые условия. Их нивелировать надо. Ну раз погода такая, понимаете, что деревья ослаблены, следите – как только появились первые грибковые заболевания, надо было обрабатывать спецпрепаратами. Тогда бы не погибли. Пролили бы по осени хорошо, тоже этим бы здорово помогли. Влажные ткани он даже воздействию сильных морозов меньше подвержены.

В общем и целом, все сводилось к надлежащему уходу за растениями.

Клумба на месте «аварийного зеленого насаждения»

Поступил и ответ Дирекция парков и скверов. В нем сообщалось следующее: «В Парке Победы уход за зелеными насаждениями происходит своевременно: деревья регулярно поливают и периодически проводят санитарную обрезку. Действительно, на главной аллее парка ранее можно было наблюдать одну высохшую ель — на сегодняшний день произведен снос аварийного зеленого насаждения».

Исходя из вышеизложенного, получается, что ситуация под контролем, и причин для беспокойства нет. В это можно было бы принять на веру, если бы не предшествующий разговор со специалистом.

На месте «аварийного зеленого насаждения» появилась свежая клумба. Фото: © Дмитрий Сивков

Что касается «аварийного зеленого насаждения», то под этим названием проходит сухостой, по-другому и не скажешь, у мемориального комплекса с Вечным огнем. Это утратившее все признаки зелени, а уж тем более – голубизны, дерево довелось видеть и запечатлеть до так называемого сноса. В настоящее время на этом месте разбита цветочная клумба.

И в скором времени, судя по всему, появится еще одна: с другого конца мемориала – на углу центральной части, дозревает очередная кандидатка в аварийный фонд. Всего же, в разной степени пораженных голубых елей довелось насчитать порядка двадцати. Но, видимо, главное, что «деревья регулярно поливают и периодически проводят санитарную обрезку».

Такие виды военную технику не красят Фото: © Дмитрий Сивков

Кстати, убрали сухостоину в день обращения «КВ», и в редакции на первых порах с определенной доли вероятности это приписали влиянию «четвертой власти», как еще называют СМИ. Правда, тешить себя этой мыслью пришлось недолго. На следящий же день, 22 июня с рабочей поездкой в Казань прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Программа визита началась с посещения Парка Победы и возложения цветов к Вечному огню.

«Аварийное зеленое насаждение», выходит, портило картину и, судя по ответу Дирекции парков и скверов, воспринимается, как некое исключение из правил. Но вот специалистам это не кажется очевидным, скорее, наоборот.

Конечно, следовать советам лесоводов дорогого стоит. Один только двухметровый саженец голубой ели в Императорском питомнике, расположенном в селе Теньки Камско-Устьинского района, к примеру, стоит 11 тыс. рублей, и это не считая прочих затрат по сносу и посадке. Но ведь речь идет о знаковом месте столицы Татарстана. К тому же, не за горами 80-летние Победы. А ведь отсчет истории голубых елей в этом парке как раз и идет от другого юбилея славной даты.

Или ждать очередного рабочего визита высокого московского гостя?